UPA reclama medidas “más ambiciosas” y “presupuestos adicionales” para atajar la crisis del sector vinícola

La Unión de Pequeños Agricultores de Castilla-La Mancha ha pedido hoy medidas “mas ambiciosas·, “más presupuesto” y celeridad para atajar la crisis del sector del vino, que ya está muy afectado por el cierre del canal Horeca debido al coronavirus y las caídas de las exportaciones y que se va a recrudecer con la llegada de la próxima vendimia, en una campaña que, por la climatología, se prevé que sea buena en cantidad. Así lo han señalado hoy el secretario regional de UPA, Julián Morcillo y Alejandro García-Gasco, responsable de Vino, en una rueda de prensa virtual.

Ambos han pedido medidas más ambiciosas a todas las administraciones, tanto a la regional como a la nacional y a Europa. Así, Morcillo ha señalado que la dotación para el Real Decreto que ha anunciado el Ministerio carece de aportaciones extraordinarias para el sector. “El presupuesto está en torno a 85 millones de euros que saldría exclusivamente del Programa de Apoyo al Vino (PASVE), que viene de fondos comunitarios, es decir fondos ya asignados al sector para otros programas. Eso quiere decir que vamos a recortar a medida que ya se están aplicando a programas vitivinícolas”, ha señalado. Lo que ha hecho la Comisión Europea es flexibilizar este programa para que puede aplicarse a la situación de crisis.

Por todo ello no entienden que no se active el fondo europeo de reserva o crisis, que podría destinarse en parte al sector vitivinícola. “Hemos planteado que la reserva de crisis, que supone del orden de 480 millones de euros en el caso de España, se podría destinar a todos los sectores, pero que parece ser que no hay mucha voluntad por algunos países europeos para ponerlo en marcha”.

Así, plantean que a la Comisión que “además de los fondos de la PAC se establezca un mecanismo adicional con un presupuesto adicional para el sector y se plantee en una cuantía de 211 millones de euros en el caso de España para gastar en los próximos tres años y poder resolver esta situación conyuntural tan complicada”, ha señalado el responsable regional de UPA.

También García Gasco ha pedido “al Ministerio que se rasque el bolsillo, porque la Comisión Europea deja que el estado miembro aporte el 15%, hay tener voluntad política porque viven muchas familias del vino”, ha recordado.

Así, UPA ya ha planteado alegaciones al Real Decreto del Minsterio, “que creemos debe salir con carácter de urgencia y que creemos que se queda corto, y aspirtar a retirar 5 millones de hectálitros de vino nacional, destinando dos millones para destilación y tres para almacenamiento”, ha señalado.

Así UPA apoya una destilación de crisis que elimine al menos 2 millones de hectolitros del mercado (0,5 para DO y 1,5 para el resto) con una ayuda de 0,4€/hl para vinos DO y 0,3€/hl para el resto. Pero UPA plantea, además, que las ayudas se establezcan en hectogrados y no en hectolitros.

Sobre el almacenamiento privado, solicita ampliar el volumen de vino, de 2 hasta al menos 3 millones de hectolitros, y que se incluya también a los vinos de indicación geográfica protegida (IGP) por ejemplo los Vinos de la Tierra.

Respecto a la cosecha en verde, se ha demandado un incremento de la ayuda del 50 al 60% del valor medio de la uva de las tres últimas campañas en el ámbito territorial donde se ubique la parcela de viñedo objeto de la vendimia en verde, que la comunidad autónoma deberá definir. En relación con la limitación de rendimientos de las uvas sin una calidad diferenciada, UPA está de acuerdo con la propuesta (18.000 kg/ha para uvas tintas y 20.000 kg/ha para uvas blancas) y cuyo exceso por encima de esos rendimientos se plantea que vaya a usos industriales.

También apoyan que las prestaciones vínicas (destilación de subproductos) se incrementen del 10 al 15%, según las circunstancias de cada campaña.

Próxima campaña

Morcillo ha planteado un futuro poco optimista para el sector si no se acometen estas medidas, sobre todo ante la cercanía de una nueva vendimia que se prevé buena por la lluvias de la primavera y las buenas temperaturas.

Así ha reseñado los problemas que el sector está teniendo por el cierre del canal Horeca, no solo en España sino también en otros países donde va el 60% de la producción y eso está dificultando la salida de vino de las bodegas.

A esto se suma el desplome del turismo, lo que está dando lugar ya a que haya escasas operaciones en nuestras bodegas, precios a la baja, en Europa han caido un 14% las exportaciones y hay pérdidas del 50% de valor en merado”.

Esto está provocando un nivel alto de existencias en las bodegas y cooperativas con una nueva campaña a tres meses vista, Por eso, demandan al Gobierno medidas para evitar un enlace de campaña ya que “hay bodegas que están mandando cartas a los viticultores diciendo que no les van a recoger la uva”, ha asegurado García Gasco.