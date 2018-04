"Si alguien quiere apuntarse al trasvasismo, tiene que decirlo con coraje también en el Duero y el Ebro". Así ha respondido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a la preguntas planteadas por los periodistas sobre las declaraciones del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que aseguraba en Murcia su "compromiso" para mantener el trasvase Tajo-Segura.

Pedro Sánchez, ha dicho el presidente castellano-manchego, "preferiría un planteamiento donde lo habitual fuera la desalación" y que coger agua del Tajo "fuera excepción o desapareciera" pero "todo el mundo está expuesto a las tácticas del momento electoral", ha comentado, para matizar que como presidente de Castilla-La Mancha pone los intereses de la región "por delante de los de cualquier partido, incluido el mío" y ha asegurado que "este es un interés de región más allá de las tácticas de partido o electorales".

"Hay gente a la que le cuesta matizar, precisar y se acerca al problema del agua con dudas o ambigüedades pero desde Castilla-La Mancha tenemos claro que evolucionamos hacia un modelo donde la desalación será lo habitual", ha insistido, para recordar que los distintos gobiernos del PSOE, "con Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, de manera destacada con la ministra Narbona y los que vengan en el futuro han apostado con mucha determinación por la alternativa de la desalación frente a los trasvases".

Ha reiterado no tener "duda" de que el fin del trasvase es "cuestión de tiempo o de peso" aunque "hay gente en Madrid que en términos políticos aunque tiene clara la meta final no tiene determinación suficiente para señalar el calendario" de cuando ocurrirá, "independientemente de que cueste arbitrar un mensaje entendible".

"Si alguien quiere apuntarse al trasvasismo tiene que decirlo con coraje también en el Duero o el Ebro" sostiene García-Page para afirmar que él es una persona "coherente" porque dice "lo mismo aquí en Albacete o en Murcia y Zaragoza. Si se quiere hablar de trasvases hay que estar preparado para hacerlo sobre el Duero o el Ebro" porque, en su opinión, "lo importante es la estrategia consensuada de solidaridad sin que valga para unos sitios sí y para otros no".

García-Page ha respondido también a las palabras del presidente de Murcia, Fernando López Miras, quien dijo que aunque trabajará para cerrar un pacto nacional del agua no negociará con quien pida cerrar trasvases. En este sentido, su homólogo castellano-manchego ha advertido que "si España quiere resolver el problema del agua mediante la fontanería tendrá que ser válido para todo el país y todas las cuencas” para reiterar que "la gran pregunta es si España quiere ser o no trasvasista. Y si es que sí, el planteamiento debe serlo para todos los ríos y no solo el Tajo".

Maillo(PP): "el trasvase forma parte de la realidad para garantizar el agua a los regantes"

Precisamente este lunes, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha anunciado que "muy pronto" el Partido Popular presentará el acuerdo interno que han alcanzando para llegar a un pacto del agua que, según ha dicho, incluirá los trasvases. Dicho esto, ha recalcado que su formación tiene "claros" dos conceptos: solidaridad y consenso.