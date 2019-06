Arranca la cuarta edición del Concurso Internacional de Cerveza Artesana (CICA)

El Concurso Internacional de Cerveza Artesana (CICA) afronta su cuarta edición en 2019, cuyas sesiones finales de cata dse desarrollarán la segunda quincena de Septiembre en By The Way Restaurant & More de Madrid.

El periodo de inscripción en el certamen ya se encuentra abierto, y se prolongará hasta el próximo 14 de septiembre. El registro de muestras puede realizarse tanto desde un formulario online como mediante una ficha de inscripción física, ambos disponibles en la web del Concurso.

Como novedad, y dada la gran diversidad actual en cuanto a estilos producidos, CICA aumenta el número de variedades admitidas, con un total de 17 categorías y 72 subcategorías aceptadas en el Certamen, englobando prácticamente la totalidad de estilos elaborados a día de hoy.

Se otorgarán medallas Gran Oro, Oro y Plata a las mejores cervezas participantes, así como distinciones especiales a la Mejor Cerveza del Concurso, a la Mejor Cerveza en cada una de las Categorías, y un premio a la Mejor Cervecera para aquélla más valorada entre las que presenten al menos tres muestras al Certamen.

La mecánica del concurso

Las catas se desarrollarán mediante el sistema de cata a ciegas, garantizando de esta manera la objetividad, imparcialidad y veracidad de las valoraciones de los jueces. Como en ediciones anteriores, el Jurado estará compuesto por expertos y profesionales del sector, con una amplia experiencia y capacidad técnica en el mundo de la cerveza y el análisis sensorial, tales como maestros cerveceros, sumilleres, periodistas especializados, prescriptores y jueces profesionales titulados.

Además, la Organización del Concurso realizará "una importante labor de comunicación" mediante diferentes acciones, para que las cervezas galardonadas en el Certamen sean dadas a conocer a medios de comunicación, consumidores y aficionados, profesionales del comercio y la distribución, e incluso a comercializadores e importadores especializados a lo largo de diferentes Ferias Profesionales de Asia.

CICA continuará apostando por la internacionalización del Concurso, fomentando la participación de cerveceras artesanales europeas y del resto del mundo con el objetivo de convertirse en "una perfecta toma de contacto y plataforma de lanzamiento para todas aquellas cerveceras que planeen introducir sus referencias en el mercado nacional, y quieran conocer las opiniones de expertos del sector, además de lucir una distinción que avale su calidad ante un público cada vez más entendido".

Según los organizadores del Certamen: "El sector de la cerveza artesanal continúa su clara trayectoria ascendente en España, y por nuestra parte queremos contribuir, aportando toda nuestra experiencia en lo referente a organización de concursos de calidad, a reconocer y galardonar las mejores cervezas elaboradas de manera artesanal". En su opinión, "un certamen independiente e integrado por expertos y profesionales del sector puede ser muy útil para dar a conocer a los consumidores la variedad y calidad de las cervezas que se están elaborando actualmente" además de ser "aliciente" para cerveceras noveles y experimentadas.