La huelga de los bibliotecarios se convierte en indefinida todos los sábados

Las cinco bibliotecas públicas de la Red de Castilla-La Mancha han convertido en indefinida la huelga que vienen realizando todos los sábados y así la mantendrán hasta que consigan "tres de sus reivindicaciones fundamentales", según ha anunciado el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT Castilla-La Mancha, Luis Manuel Monforte.

Según Monforte los sindicatos UGT, CCOO, STAS y CSIF se han reunido tres veces a lo largo de este mes de huelga con el consejero de Educación y Cultura, Ángel Felpeto, para trasladarle sus peticiones, pero "aunque nos ha recibido y escuchado, hasta el momento la buena disposición no se ha materializado en una propuesta concreta", ha señalado.

En concreto los sindicatos piden, tanto para los trabajadores de las bibliotecas como para los de los bibliobuses: la recuperación de las plantillas, un horario equiparable al del resto de funcionarios de la Junta, el derecho a una carrera profesional y el reconocimiento de la problemática de los trabajadores interinos.

Monforte ha indicado que para negociar con el consejero los sindicatos se han basado en un estudio en el que cada biblioteca ha valorado sus necesidades y ha cuantificado vacantes y bajas sin cubrir, interinidades y plazas desamortizadas, entre otras cosas. "Ciertamente las necesidades que se evidencian en el estudio son muy parecidas a las que ve Felpeto, pero todo está condicionado a los presupuestos y a Hacienda", ha explicado.

Los sábados como día de descanso adicional

Con respecto al reconocimiento de los sábados como día de descanso adicional también ha habido "buena sintonía" en las negociaciones pero ningún compromiso real. "No es tan complejo que los 10 o 12 sábados que trabaje cada bibliotecario se puedan intercambiar por días de descanso adicional, es lo que hacen la mayoría de los funcionarios de la Junta y lo lógico para cumplir con la conciliación familiar", ha explicado Monforte.

Menos respuesta aún han tenido los sindicatos en su petición de posibilitar la movilidad en la carrera profesional y abrir la escala a la Administración General. según el secretario de FeSP UGT CLM. "Función Pública no sabe no contesta, o no le interesa contestar".

Por todo ello los sindicatos y la Comisión de Bibliohuelga pidieron el pasado sábado en una carta al Gobierno regional y al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que se tomen en serio la situación y "pongan empeño de su parte para solucionar el conflicto"; porque muchos usuarios se verán perjudicados si las condiciones laborales no mejoran en las bibliotecas.