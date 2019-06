La nueva legislatura castellano-manchega será “más rápida” en acciones de “reconstrucción”

Arranca la décima legislatura en Castilla-La Mancha y el portavoz del Gobierno regional, todavía en funciones, Nacho Hernando, ha manifestado que este nuevo periodo, en el que el PSOE cuenta con mayoría absoluta, será “más rápido” en la “reconstrucción” de la comunidad autónoma. Según ha destacado, el Ejecutivo seguirá alcanzando los objetivos previstos pero se avanzará en conseguir “lo antes posible” otros todavía pendientes.

Con motivo del último Consejo de Gobierno, y preguntado al respecto, Hernando ha señalado que la nueva legislatura “nos tiene que hacer pensar que no podemos cambiar la forma de ser, cercana, humilde y trabajadora” que se ha desarrollado en los últimos cuatro años. “No puede cambiar el fondo, que es reconstruir Castilla-La Mancha, y debemos avanzar en los cambios que exige el siglo XXI en materia de ecologismo y feminismo, pero el resultado de las elecciones también nos permite ir más deprisa: conseguir cosas cuanto antes mejor, algo positivo para la ciudadanía”.

Mayoría absoluta y diálogo

No obstante, ha querido dejar claro que esa mayoría absoluta no significa que desde el Ejecutivo no vayan a seguir dialogando, ya que “está en nuestro ADN”. “Siempre hemos considerado que los protagonistas de ese éxito tienen que ser los ciudadanos y ciudadanas” así como los colectivos de la sociedad civil.

Más concretamente, el portavoz se ha referido a la cuestión del trasvase Tajo-Segura. Ha afirmado que en la nueva legislatura debe hacerse efectiva la sentencia del Tribunal Supremo que anula el Plan Hidrológico del Tajo. “Eso es casi casi más de la mitad de la victoria, porque solamente con ello estaremos en un escenario totalmente distinto". Considera que la legislatura terminada ha sido “un punto de inflexión” pero que la que entra “tiene que ser la de la ejecución de una sentencia que nos permite avanzar mucho más de lo que era imaginable”.

El portavoz del Gobierno en funciones, Nacho Hernando JCCM

Asimismo, ha celebrado las últimas declaraciones del Gobierno de Pedro Sánchez en torno al trasvase, como las del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, afirmando que esta infraestructura “terminará antes o después por su propio peso porque el cambio climático la va a hacer inviable”.

“Lo hemos dicho continuamente y en base a estudios científicos que nos avalaban y me alegro de que el Gobierno de España ahora también lo haga, pero no es suficiente. Hay que ejecutar la sentencia, habrá que hacerlo con paciencia, consenso y diálogo, para que nadie se sienta agraviado, pero tiene que llevarse a cabo. Desde Castila-La Mancha ofrecemos la máxima colaboración para que sea posible”, ha concluido.