‘American Crime Story. El asesinato de Gianni Versace’: vida y obra del asesino en serie Andrew Cunanan

El asesinato de Gianni Versace en 1997 sigue permanente en el imaginario estadounidense veinte años después de que ocurrieran los hechos. Un suceso que conmocionó al mundo de la moda y del que se hicieron eco en todos los rincones del planeta. El diseñador italiano consiguió ser una estrella mundial de la moda gracias a su estilo atrevido, exuberante y colorido de sus diseños. Sin embargo, su vida fue truncada en las mismas escaleras de su mansión de Miami Beach a manos de Andrew Cunanan.

‘American Crime Story. El asesinato de Gianni Versace’, la segunda temporada de la serie limitada creada por Ryan Murphy tras la galardonada ‘ The People v. O.J. Simpson’, busca repetir el éxito de su primera incursión en la historia negra de Estados Unidos con la historia trágica del diseñador italiano. La temporada de nueve episodios se basa en el libro ‘Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace, and the Largest Failed Manhunt in U.S. History’ de Maureen Orth. Su muerte conmocionó a la opinión pública y puso entre dudas el trabajo policial. La serie dibuja la figura de Andrew Cunanan, un asesino en serie que llevo asesinar a cinco personas.

Foto: Antena3.com

Al contrario de lo que pueda parecer y, sobre todo, para aquellos que anden un poco despistados y perdidos: ‘American Crime Story. El asesinato de Gianni Versace’ no es la historia de la vida del diseñador italiano y su imperio. La miniserie explora y reconstruye la figura del asesino en serie Andrew Cunanan; él es el leitmotiv de esta segunda temporada. Tocando de puntillas ciertos aspectos de la familia Versace, pero, sin llegar a profundizar demasiado.

Andrew Cunanan, interpretado brillantemente por el actor Darren Criss (‘Glee’), es de esos personajes que dejan su impronta en la memoria. Durante estos nueve episodios el espectador conocerá muy íntimamente a uno de los asesinos en serie más retorcidos de la historia negra de Estados Unidos. Una construcción no solo del personaje, sino también, de su psicología y entorno. Como si se estuviera visionando ‘ MINDHUNTER’, de Netflix, en ‘American Crime Story. El asesinato de Gianni Versace’ bien podría plantear la pregunta de: ¿un asesino nace o se hace? Ya que la serie explora los antecedentes y detonantes de la figura de Cunanan como asesino en serie.

Foto: Antena3.com

El excelente trabajo de Darren Criss posiblemente le valdrá para la consecución de algún premio o, por lo menos, estar entre los máximos favoritos. El consigue encarnar a un personaje frío, calculador y violento. Porque ‘American Crime Story. El asesinato de Gianni Versace’ gira entorno a la construcción de la personalidad Andrew Cunanan.

Un niño que creció con la ambición de ser especial en todas sus definiciones que más tarde le llevaría a conjugar delirios de grandeza. Vivió en un hogar con una madre maltratada por un padre que terminó siendo acusado por estafa y perseguido por el FBI. Es extremadamente inteligente con una personalidad aduladora y magnética. La prostitución de lujo le abrió una vía rápida para a mezclarse con altos ejecutivos que embaucaba para conseguir sus objetivos. Poco a poco se fue cocinando una personalidad excéntrica y falta de empatía; en parte, marcada por la educación paterna. Muy pronto ese castillo de naipes construido alrededor de esos delirios de grandeza, satisfacción personal y falsa realidad se vino abajo. Esto le supuso caer el abuso de las drogas y en el desencadenamiento de una violencia brutal que le llevó a asesinar a varias personas entre ellas a Gianni Versace. Un historial negro que esconde una persona fría, oscura, mentirosa y falta de empatía que solo tenía una persona en mente: “él”.

Foto: Antena3.com

Sin duda, la figura de Andrew Cunanan despierta la curiosidad más macabra en el público y en esa curiosidad innata del ser humano por querer enterarse de todos los entresijos. Sin embargo, ‘American Crime Story. El asesinato de Gianni Versace’, me falla en su ejecución en ciertas partes de la temporada, algunas muy reiterativas. Ya que la estructura narrativa de la historia se hace a través de constantes flashback y flashforward que para mi gusto la fragmentan demasiado; de hecho, esto puede ser ciertamente confuso. Sin embargo, la aterradora personalidad del asesino en serie puede enmascarar estos errores estructurales y de focalización que lastran la parte central de la miniserie.

La historia del asesinato de Gianni Versace empieza por el final, es decir, por aquellos fatídicos disparos al diseñador. Luego la serie entra en una retrospectiva donde se van mostrando los hechos claves de la vida de Cunanan y, algunos, de la familia Versace; donde se va ir alejando del suceso principal para ir acercándose al verdadero punto de inflexión de la personalidad de Andrew.

Foto: Antena3.com

Sin embargo, me hubiera gustado más profundidad a la hora de tratar los sendos errores entre departamentos policiales que llevaron a Andrew Cunanan acampar a sus anchas POR Estados Unidos. También me sobra el desarrollo de ciertas historias secundarias que aportan poco y lastran la narración, para ver dado más importante a los entresijos de la familia Versace.

La ambientación de ‘American Crime Story. El asesinato de Gianni Versace’ se vuelve más colorista, chillona y preciosista de la que lo fuera ‘The People v. O.J. Simpson’. Se está en la calurosa Miami Beach, pero, también en el mundo exuberante de la moda de Gianni Versace. Un gran acierto.

Un reparto de lujo para contar una de las historias más trágicas de Estados Unidos: Édgar Ramírez enfundado en la piel diseñador italiano; el cantante Ricky Martin como Antonio D'Amico; y, por último, nuestra gran Penélope Cruz como Donatella Versace, la hermana de Gianni. Por cierto, está estupenda y cada vez que sale en pantalla la eclisa.

La serie se estrenó este domingo en Antena 3 con un triple episodio y en Netflix será el próximo 30 de marzo cuando recale completa en la plataforma. Si quieres explorar la figura de Andrew Cunanan y el trágico desenlace de Gianni Versace esta es tu serie.