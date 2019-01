El municipio más endeudado de España quiere reducir su déficit en más de un tercio

Ricardo García, alcalde de Pioz (Guadalajara), uno de los municipios más endeudados de España cuando tomó posesión en el cargo, espera poder terminar el año habiendo reducido la deuda del municipio de los 13,5 millones de euros que había cuando llegó a 8,5 millones y sin subir más los impuestos.

"La deuda de Pioz es nuestro gran problema, y aunque hemos podido reconducirla mucho ha sido a costa de un Plan de Ordenación y de Refinanciación con el Ministerio de Hacienda que queríamos haber evitado", ha afirmado García.

Entraron con una deuda de 13,5 millones de euros que situaba a este municipio en uno de los más endeudados del país y en lo que va de legislatura, este alcalde de Ahora Pioz y su equipo de Gobierno la han reducido en cuatro millones y esperan poder reducirla otro millón más, con lo cual que quedaría en 8,5 millones, ese es su objetivo.

"Me he quitado cuatro millones y quiero quitarme otro más antes de marcharme", ha señalado medianamente satisfecho el regidor. García piensa, con cierto optimismo, que si varios proyectos que hay pendientes, uno de ellos vinculado con las energías fotovoltaicas, salieran en marcha pronto, "probablemente, para la próxima legislatura quedaríamos limpio de deuda", ha apuntado.

De momento, el regidor, que no tiene intención de repetir como candidato a la Alcaldía, aunque si de seguir en las listas de Podemos, quiere abandonar este plan "lo antes posible", pero ha admitido que gracias al mismo se ha logrado que en lugar de pagar hasta un 11% de intereses desde el Ayuntamiento se pague el 0,8%, y cree que de esta forma "es asumible reconducir el endeudamiento".

En principio, aunque este alcalde de este municipio alcarreño tenía previsto "como necesidad" una subida de los impuestos a los vecinos para poder afrontar la deuda, ha señalado que se ha "atrevido" a no subirlos porque considera que en los dos años que hay de carencia para el Plan de Ordenación --que es el que les obliga a ellos--, espera poder afrontar los dos millones de euros aún debe "a este fondo".

Ha pasado ya un año de carencia y según García, "son dos millones de euros". "Nos ha tocado un momento complicado pero si sale otra vez Podemos, intentaremos que quitarse la deuda sea algo prioritario también para la próxima legislatura porque es lo que condiciona todo el desarrollo de Pioz", ha apostillado.

Ha señalado también que para conseguir esta reducción de la deuda ha sido preciso ahorrar "y apretarse por todas partes", pero también "poner una mayor racionalidad a todo".

De hecho, ha manifestado que sólo en luz han conseguido reducir unos 15.000 euros al mes modificando contratos y potencias, han dejado de acometer algunas mejoras pero también han subido unos impuestos que "ya no son bajos, y que hubiera supuesto un sacrificio importante para todos los vecinos".

"Me he arriesgado y he presentado ya los presupuestos, al estar intervenidos, al Ministerio de Hacienda; todavía no nos han dicho nada pero podría ser que no nos los admitieran", ha precisado con ciertas dudas pero con la esperanza de que se los aprueben.

Con respecto al pago de depuradora del municipio, desde el Ayuntamiento se sigue trabajando en la expropiación de los terrenos ante el requerimiento de la Junta de Comunidades de que el Consistorio se hiciera con la misma para poder recibir el apoyo regional para sus pagos. En este aspecto, el alcalde ha señalado que aunque el procedimiento de expropiación no ha concluido, han avanzado "bastante", y cree que antes de que concluya la legislatura pueda estar todo listo.