Dotar de recursos a entidades locales, clave para una participación ciudadana “vinculante” en la región

La dotación de recursos materiales y humanos para las entidades locales se antoja como una de las claves para lograr una participación ciudadana real y “vinculante” en Castilla-La Mancha. Esta una de las conclusiones que se han extraído del I Encuentro Internacional de Participación Ciudadana que se ha llevado a cabo en Toledo y que ha contado con 188 asistentes y 38 talleristas de once países distintos.

Se trata de un evento que ha tenido “una alta satisfacción en general”, al menos así lo ha manifestado el 84% de los participantes en el mismo, y que será el germen de un segundo encuentro de estas características que la Dirección General de Participación General de la Junta se ha comprometido a llevar a cabo el próximo año en la región.

Así lo han manifestado el titular de este área en Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, en la rueda de prensa que ha ofrecido junto a la concejala de Transparencia y Participación del Ayuntamiento de Toledo, Helena Galán, quien ha agradecido la colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y ha destacado que en dicho encuentro se dieron cita representantes de todos los niveles de la administración, la mayoría de grupos políticos, personal de perfil técnico, organizaciones sociales y, “lo más importante”, la sociedad civil, representada “en un 60%” del total de los asistentes.

Otro de los compromisos que van a llevar a cabo es el de recopilar y hacer públicas todas las ideas y conclusiones que se extrajeron de esta jornada, celebrada en el marco del Congreso Iberoamericano de Administración Pública Novagob que tuvo lugar en Toledo, con la intención de que esos aprendizajes puedan estar disponibles para “toda la ciudadanía”.

Lo que traslada el encuentro es que estamos avanzando mucho en muy poco tiempo. Hubo dos talleres prácticos, uno el de la normativa para la participación ciudadana y otro el de presupuestos y planes participativos en el que en cierta medida ya estamos avanzando”, ha explicado Gascón sobre la experiencia práctica que compartieron los asistentes y que pone de manifiesto la necesidad de dotar de recursos materiales y humanos a las diputaciones, ayuntamientos u otras entidades locales para poner en marcha estas medidas de participación ciudadana que se plantean.

En este sentido, Helena Galán, ha recalcado que es “muy difícil” llevar a cabo esta políticas si no se dota de estos medio que sí se reflejan en el anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana presentado el pasado mes de octubre. “En el taller sobre la legislación en participación ciudadana dimos pasos importantes respecto al trabajo en ayuntamientos que no saben cómo afrontar este proceso de participación. Un proceso que no es fácil de elaborar y menos mantenerlo en el tiempo”, ha dicho la concejala.

Así, Galán ha recordado que en dicho encuentro se contó también con la experiencia de los ayuntamientos de Madrid y Barcelona , que son a su juicio “el modelo a seguir” en estas prácticas y que “también tuvieron los mismos problemas que ayuntamientos más pequeños” a la hora de poner en marcha políticas de participación.