La Agencia de Protección de Datos archiva una denuncia del PP contra la EMT de Valencia por las grabaciones para un documental

—Yo soy consejera de la EMT o sea que... que lo que necesitéis.

—Ok, pues estamos por aquí grabando.

—Vale, gracias.

Este diálogo entre los responsables de la productora Barret Films y la edil popular Marta Torrado ha sido la prueba que ha llevado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a archivar una denuncia del PP contra la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia por la grabación de un documental sobre movilidad, encargado por la mercantil pública con ocasión de la última Semana de la Movilidad.

La concejal denunció ante la AEPD que los responsables de la productora grabaron una mesa de recogida de firmas, en la plaza del Doctor Pinazo, contra las modificaciones de las líneas de la EMT sin que los convocante y las personas que firmantes autorizaran la captación de imágenes "ni la grabación de audio de la conversación privada que mantenían en relación con la propuesta".

"Pese a ello, la productora continuó grabando e informó a los responsables del acto que tenían que entregarle a la empresa pública los brutos de imágenes y audios, aunque ellos desconocían que utilidad iban a darles", reza la denuncia de la edil Marta Torrado, quien consideraba que se había vulnerado la normativa de protección de datos, cuando en las conversaciones supuestamente grabadas "se recogen opiniones políticas".

El PP solicitó las imágenes y los audios en bruto de las grabaciones pero la EMT contestó que no disponía de ese material al haber sido descartado por la productora, que informó de que no formarían parte del documental "al no aportar ningún valor". Barret Films, según la resolución de archivo de las actuaciones de la AEPD, adujo que grabaron la autorización de la edil Marta Torrado, aunque después la revocó y "dejaron de grabar". La EMT, por su parte, manifestó que en los brutos que le entregó la productora no figuraba el acto de recogida de firmas.

Los populares, según denunciaron, advirtieron a los responsables de la productora de que no podían grabar el audio de las conversaciones "de la gente sin contar previamente con su autorización, pero no atendieron nuestras peticiones y continuaron grabando durante más de una hora".

Tras admitir a trámite la resolución, la AEPD ha concluido que "no existen evidencias de que finalmente las imágenes se hayan cedido" a la empresa pública. La productora envió un fichero de audio en el que la edil autoriza inicialmente que se grabara "el acto d propaganda política de carácter público del Partido Popular".

El documental La plaza es tuya, sin las imágenes de la recogida de firmas en la plaza del Doctor Pinazo, se presentó el pasado 15 de septiembre y también se emitió en el marco de la València Mobility Weekend.