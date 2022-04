Zanele Muholi en l'IVAM

Zanele Muholi (Umlazi, Sud-àfrica, 1972) artista i activista visual, és un/a de les més aclamats/des fotògrafs/es en actiu. Es defineix com a persona de gènere no-binari i usa els pronoms ells/elles per a referir-se a si mateix/a. El seu treball en fotografia, vídeo i instaŀlació, que tracta temes com la raça, el gènere i la sexualitat, ha sigut exposat per tot el món. En aquesta mostra, produïda per la Tate Modern, es presentaran al voltant de 260 fotografies i serà la més àmplia de la seua trajectòria artística fins a dia de hui.

Des de fa més de vint anys, Muholi fa fotografies que documenten i celebren les vides de les comunitats negres, lesbianes, gais, trans, queer i intersex a Sudàfrica. En les seues primeres sèries, titulades Only Half the Picture, Muholi captura moments d’amor i intimitat, però també imatges que aŀludeixen a esdeveniments traumàtics, ja que, malgrat la promesa d’igualtat establida en la Constitució Sud-africana de 1968, les comunitats LGTBIQA+ del país continuen sent objectiu de la violència. En Faces and Phases cada participant mira directament a la càmera, desafiant la persona que mira a mantindre la mirada. Aquestes imatges, així com els testimoniatges que les acompanyen, formen l’arxiu d’una comunitat de persones que arrisquen les seues vides per fer front a la discriminació. Una altra serie fonamental del seu treball és Brave Beauties, basada en l’apoderament de les persones de gènere no-binari i dones transsexuals. En la sèrie Somnyama Ngonyama, Muholi gira la càmera cap a ells/es mateixos/es oferint unes imatges potents i reflexives, que exploren temes com el treball, el racisme, l’eurocentrisme i la sexualitat.

En 2016, Zanele Muholi va rebre l’Infinity Award de l’International Center of Photography i el cavaller de l’Orde de les Arts i les Lletres i és membre honorari de la Royal Photographic Society des de 2018.