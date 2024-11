Àgueda Micó (Compromís): “Nuestros pueblos están llenos de barro, pero el gobierno de Mazón está de mierda hasta el cuello”

La diputada de Compromís, Àgueda Micó, se ha solidarizado desde la tribuna del Congreso de los Diputados con los vecinos de las localidades afectados por la DANA, y a su vez ha apuntado como responsable directo al Gobierno valenciano del PP: “Nuestros pueblos están llenos de barro, pero el gobierno de [Carlos] Mazón está de mierda hasta el cuello”.

Micó ha recordado que, hasta el momento, se han contabilizado 215 víctimas mortales, y ha reconocido el trabajo que se está realizando en el terreno: “Si esto se está sosteniendo es por todas las personas voluntarias que cada día armadas de un capazo y botas de agua cruzan el puente de la solidaridad que conecta València con l'Horta Sud, o que sortean carreteras deshechas para llegar a los pueblos de La Ribera, Utiel-Requena o la Foia de Bunyol”.

Así ha sentenciado que hay más dignidad “en esas botas sucias de barro, que en todo el gobierno de la Generalitat Valenciana”, y señala que “no sé si el gobierno valenciano dormirá por las noches”. En sus críticas a la gestión del gobierno de Mazón, Micó afirma que es “una humillación a las víctimas”, porque “los valencianos y las valencianas no nos merecemos un gobierno que ha dado cinco versiones diferentes de donde estaba el president de la Generalitat Valenciana el día que nuestro país reventaba y nuestra gente estaba ahogándose dentro de sus casas, en los coches o por las calles”.

La diputada de Compromís ha recordado la manifestación que el pasado sábado secundaron más de 130.000 personas, señalando que “las consecuencias materiales eran difíciles de evitar, pero las vidas perdidas son por la irresponsabilidad del gobierno valenciano del PP”. “El señor Mazón tiene que dimitir y empezar a preparar su defensa judicial”, ha añadido.

Sobre el apoyo del PP, Micó acusa a su líder Alberto Núñez Feijóo de sostener “a un mentiroso y a un negligente solo, solo, para no darle un triunfo a la izquierda”. Por ello ha pedido que destituya a Mazón, háganlo “por dignidad política y por el pueblo valenciano”

“Un kamikaze gestionando esta tragedia”

Pero la también portavoz adjunta de Sumar ha criticado al Gobierno al preguntar al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ¿por qué se han puesto de perfil mientras veían a un kamikaze gestionando esta tragedia?“. Así apuntan a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ”tendría que haber dado un paso adelante desde el día siguiente a la tragedia, vista la incompetencia de Mazón y del gobierno valenciano“.

Añade Micó que no entiende que quieran “mantener a un incompetente en el frente de la reconstrucción de nuestro País, solo para decir, que Sánchez es mejor que Mazón”. “No entendemos cuántas evidencias de incompetencia y de mentiras sin temblar tienen que decir desde el gobierno valenciano para qué piden su dimisión”, apunta.

Micó concluye con advertencias: “El voto de Compromís a los Presupuestos Generales del Estado no será un cheque en blanco. Que el PSOE no se engañe, que no haremos como ellos, regalando su voto en los presupuestos de Mazón sin ni tan solo tener un borrador. Queremos todo el presupuesto necesario para los proyectos contra las riadas que llevan paralizados 15 años”.