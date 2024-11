El alcalde de un municipio afectado por la DANA: “¿El protocolo dice que en alerta roja te vayas a comer 5 horas?”

Jordi Mayor, alcalde socialista de Cullera, localidad afectada por la DANA la noche del 13 al 14 de noviembre y que también provocó inundaciones en la ciudad donde desemboca el río Júcar, ha cargado contra la defensa que ha hecho Carlos Mazón de su gestión el 29 de octubre en su comparecencia en les Corts. Del mismo modo que Mazón afirmaba que el protocolo no ha funcionado, Mayor ha recriminado al president que “lo que yo estoy seguro que no dice el protocolo es que en alerta roja te vayas cinco horas a comer en un restaurante”, en su referencia al encuentro que tuvo con una periodista esa tarde de la DANA.

Sobre esa jornada el alcalde de Cullera explica en una entrevista en el programa Todo es mentira que “yo ese día por la mañana, el 29, tenía una visita médica en València, yo estaba invitado al acto donde el señor Mazón mordió un cuadro, un premio, yo no fui ni al médico ni a ese acto, estuve en mi pueblo porque tenía una alerta roja, que es donde debía de estar. ¿Me podría haber equivocado? Puede ser, es de humanos, pero yo estaba aquí con mi pueblo, y yo lo primero que hice cuando se empezó a desbordar el río fue ponerme las botas y el chubasquero e irme con la Guardia Civil, la Policía Local y los trabajadores a intentar rescatar a las personas que se les estaban inundando sus casas”.

En la misma entrevista explica su propia gestión, el día 28 de octubre suspendió las clases con el aviso de Aemet que envió la Generalitat, “este tipo de medidas salvan vidas, como la que tomó la Universitat de València o la Universitat Politècnica de València”, afirma. “Nos podemos equivocar, pero tenemos que estar, y quien tiene que responder a esas cosas es quien no estuvo donde tenía que estar el día más importante para los valencianos y valencianas, a eso no se ha dado respuesta, y por tanto, querer eludir la responsabilidad es lo último que hay que hacer. Muchos alcaldes suspendimos clases, alertamos a la población desde el día de antes, porque es nuestro trabajo, porque es nuestra obligación, somos los jefes de Protección Civil de los municipios”.

Explica que en la primera DANA se recibió la alerta a las 20:11 horas, como el resto de la ciudadanía de la provincia de València, “pero solo indicaba que se debían invitar los desplazamientos”. En cambio, explica que “los alcaldes de la Ribera solemos consultar el SAIH de control de caudales de los ríos Júcar y Magro. Tenemos un grupo de alcaldes donde nos coordinamos cada vez que hay inundaciones, llamé al presidente de la CHJ (Confederación Hidrográfica del Júcar) y confirmó las cifras del crecimiento e informó de que avisó a la Generalitat, pero esta no informó”. Ante esta situación añade que “los alcaldes lo que hicimos fue hacer un bando y desalojar las partes bajas de los municipios”, y que “eso salvó vidas”. Pero subraya que entonces “no funcionaron esos protocolos, es evidente, no porque no existieran, sí que existían, porque si funcionó ayer en la segunda DANA, ¿por qué no funcionó en la primera DANA? Pues eso tiene que responder quien controla los protocolos. Lo que yo estoy seguro que no dice el protocolo es que en alerta roja te vayas cinco horas a comer en un restaurante”.

Por otro lado, también ha señalado que a los alcaldes se les convocó a las 18:45h ese mismo día a una reunión telemática sobre la situación 2 del pantano de Forata por riesgo de desborde o de rotura. Mayor reconoce que no vio el correo por el alud de comunicaciones que tuvo, y añade que, según otros alcaldes que sí estuvieron presentes, “nadie del Cecopi se conectó a esa reunión, y no hubo ninguna convocatoria posterior”.

Una noche en blanco en la segunda DANA

La localidad de Cullera vivió de forma más acuciante la segunda DANA, en la cual, según recuerda Jordi Mayor, alrededor de las 4 de la madrugada tuvo la mayor intensidad la tromba de agua, e hizo que los registros superaran los 90 litros/m2. Sí que reconoco el alcalde que la situación se gestionó con más facilidad porque la ciudadanía estaba en sus casas.

No obstante el alcalde de Cullera, desde las 21 horas hasta las 8:15 horas lanzó cuatro vídeos por las redes sociales municipales informando de las medidas que se tomaban, y de las recomendaciones que se hacía a la ciudadanía para que evitaran las zonas más peligrosas.