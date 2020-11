La alcaldesa de Algemesí sobre la pandemia de COVID-19 en la localidad: “la curva se ha disparado, la situación es crítica”

“La curva se ha disparado y estamos preocupados por cómo han ido aumentando las cifras de contagios por Covid-19”, ha declarado Marta Trenzano, alcaldesa de Algemesí.

“El Ayuntamiento está aquí para hacer lo que haga falta con independencia de que las medidas que tengamos que adoptar sean más o menos populares, no nos temblará el pulso en la hora de adoptar decisiones para garantizar la seguridad de todos, pero si no posamos todos de nuestra parte, si no somos conscientes todos que la situación es crítica, muy complicada, será muy difícil que podamos darle la vuelta y revertir la tendencia de la curva que se ha disparado en nuestro municipio”.

“Estamos en una incidencia acumulada de más de 700 puntos”, ha añadido Trenzano, “esto significa que ya hemos superado el nivel 3 de riesgo”. El Ministerio de Sanidad considera cuatro niveles de riesgo, el tercero es riesgo alto, el cuarto es riesgo extremo de propagación descontrolada del virus con el consiguiente peligro de colapso de la atención sanitaria.

Dadas las circunstancias, la alcaldesa ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía de Algemesí: “Hace falta responsabilidad individual y corresponsabilidad en el que afecta la acción colectiva. Aplicar las medidas de seguridad. Quedarse a casa todo el tiempo que se pueda. Evitar las aglomeraciones de gente. Evitar los actos sociales. Ya tendremos tiempo para vengarnos cuando todo esto paso, pero ahora el que nos ha tocado vivir es esto. Merece la pena sacrificarse para salvar vidas, para evitarnos pasar días en el hospital. Vale más quedarse unos días a casa sin salir a la calle que tener que ir al hospital donde se pasa muy mal. He tenido la oportunidad de hablar con gente que ha sido ingresada con respiradero y oxígeno y lo han pasado muy mal. Esto no es una broma. Merece la pena sacrificarse para superar esto lo antes posible y poder volver a la normalidad”.

Trenzano ha lamentado tener que repetir el mismo mensaje una y otra vez: “Las autoridades sanitarias nos dicen que la gran mayoría de contagios se producen en el ámbito social, en reuniones familiares o con amigos, de forma que el que tendríamos que hacer es restringirlas al máximo cumplir la normativa y no reunirnos nunca más de seis personas. Cada uno tiene que ir con cuidado de sí mismo porque yendo con cuidado de nosotros mismos vamos con cuidado de todos de manera colectiva. Es la mejor manera de parar un virus que continúa expandiéndose”.

Sobre las quejas de algunos vecinos respecto a la conducta de otros, Trenzano ha explicado que “es normal que la gente que sí que cumple vea una falta de solidaridad en la gente a la cual le da más igual y que va a lo suyo, para decirlo coloquialmente, pero la gente tiene que entender que el Ayuntamiento no puede estar a todos los lugares al mismo tiempo. La Policía Local tiene una plantilla que es la que es. No podemos tener un policía en cada lado, ni en cada vivienda ni en cada calle. Esto es imposible”.

A pesar de sus limitaciones, la Policía Local de Algemesí actúa. Hasta el el pasado sábado, se han posado 403 denuncias por no usar máscara: 381 en la calle, 19 en terrazas y tres en el mercado del sábado. Según los agentes, 34 de las personas denunciadas son reincidentes. Se han posado siete denuncias a bares y establecimientos y 12 a clientes en terrazas por no cumplir la normativa de Salud Pública. Se han posado 49 denuncias para incumplir el toque de queda o exceder la limitación en reuniones familiares o sociales. Y se ha posado una denuncia para incumplir la orden de confinamiento a una persona positiva por Covid-19.

Ante los comentarios vecinales sobre las personas contagiadas que siguen con su vida normal, Trenzano ha sido contundente: “Esto es una absoluta irresponsabilidad por parte de esas personas. El tema es que no sabemos quién son. Salud Pública nos da el número de contagiados en una fecha concreta pero, por protección de datos, no nos dicen quién son, no sabemos sus nombres y apellidos ni dónde viven. Por eso la responsabilidad de cada uno juega un papel fundamental porque estas cosas no pasan. Cuando una persona ha estado en contacto con un positivo y está a la espera de hacerse la PCR el que toca es no salir de casa. Cuando tenga el resultado y el médico le diga: ‘Usted ya puede salir a la calle’, entonces, salga a la calle. Y las personas que son positivas de ninguna forma pueden salir a la calle hasta que no superan la enfermedad y el médico los diga que ya pueden volver a hacer vida normal”.

El Ayuntamiento puso en marcha nuevas medidas preventivas el pasado viernes ante el aumento del número de casos. Trenzano ha comentado que e"l Ayuntamiento tiene competencias en lo que tiene competencias. El Ayuntamiento no puede cerrar los bares ni puede cerrar los colegios. En el tema de los colegios la competencia es autonómica, en el tema de los bares ahora también es competencia autonómica porque está declarado el estado de alarma. El Ayuntamiento actúa en los espacios en los cuales tiene competencia, los espacios públicos municipales: el teatro, el Museo de la Fiesta, el polideportivo municipal y el resto de zonas deportivas, la zona de ocio de la Xopera, el mercadillo de los sábados porque ocupa un suelo público que es del Ayuntamiento… Para intentar reducir los contagios actuamos en aquellos lugares y circunstancias donde sí que podemos tener una incidencia y sí que podemos tomar decisiones”.

Trenzano ha concluido con una invitación a la solidaridad de los ciudadanos ante el virus: “Estamos ante una tarea colectiva. Tenemos que pensar que todos somos vulnerables. El virus no discrimina por edad ni por sexo ni por nada. Al final, si no somos todos solidarios y corresponsables, si no cumplimos las mesures prevención y tenemos cuidado, el virus tardará mucho más a irse”.