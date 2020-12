El apoyo del PP a la propuesta de Vox de excluir a Alicante de la enseñanza en valenciano se topa con la izquierda, Ciudadanos y la sociedad civil

Once meses después, el Ayuntamiento de Alicante ha vuelto a rechazar la declaración institucional de Vox para que las Corts Valencianes modifiquen la actual Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià con el objetivo de evitar que la enseñanza en valenciano se imparta en la ciudad. Tanto en aquella ocasión, como en la que se ha votado en la tarde noche de este jueves en el pleno ordinario celebrado de manera telemática, la postura de Ciudadanos, socios de un gobierno local encabezado por el PP (y con apoyos externos de Vox), ha sido clave.

Si bien es cierto que en aquella ocasión los cinco regidores naranjas votaron en contra, alineándose a la bancada de izquierdas que forma el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem, en esta ocasión han optado por la abstención, sin modificar el resultado final.

El debate político ha llegado tras la intervención de Eva Ortiz Gálvez, portavoz de la asociación Alacant en Valencià, para rechazar de manera rotunda la propuesta, alegando que el “valenciano es patrimonio de todas y todos”, ha resumido. A continuación, el portavoz de Vox, Mario Ortolà, ha comenzado su turno asegurando que “sí que existe una persecución al español”, y ha puesto como ejemplo la Ley Celaá. “Afirmo con rotundidad que Alicante no es una ciudad valencianoparlante según una encuesta del gobierno valenciano que señala que solo el 12,3% de alicantinos habla valenciano”, ha proseguido.

El portavoz del partido ultra se ha dirigido al grupo municipal de Cs, conocedor de su postura, para recordarle que “en el pasado pleno hizo una defensa férrea del español”, por lo que le ha pedido “coherencia” y que cambie el sentido de su voto. “Apelamos a decir basta a la supremacía de Valencia sobre Alicante”, ha concluido Ortolá.

Le ha seguido Natxo Bellido, de Compromís, quien ha calificado la propuesta de “ridícula” y de incomprensible el posicionamiento a favor del PP. “Qué nivel, señor Barcala, no está a la altura de su cargo”, le ha dicho. “Le recuerdo que es el alcalde de todos y todas, de los que hablan valenciano y castellano”, ha añadido después de recordarle al PP que en sus mandatos de mayoría absoluta no se les ha ocurrido plantear esta propuesta.

El portavoz del grupo de Unides Podem, Xavier López, acostumbrado a realizar sus discursos en castellano, se ha pasado al valenciano para atacar al PP, como ha hecho el portavoz socialista Paco Sanguino quien ha avanzado que van a hacer “lo mismo que hicieron todos los consellers de educación del PP”; y tras citarlos uno a uno ha comentado que “ninguno de ellos cambió el predominio lingüístico en Alicante”.

Por su parte, el concejal de Cultura, Antonio Manresa, le ha contestado a Mario Ortolà, de Vox, que “las lenguas están para comunicarse” y lo que estaba buscando “era polémica”. También le ha emplazado a que este tipo de proposiciones las lleven a las Corts y no al Ayuntamiento.

Por último, la portavoz del grupo municipal del PP, Mari Carmen de España, ha explicado que “por supuesto” que van a apoyar la declaración institucional de Vox porque creen que se está imponiendo el valenciano en la ciudad. “En Alicante no ha existido el más mínimo problema con la convivencia de las dos lenguas, defendemos el valenciano y lo promovemos pero no lo imponemos”, ha esgrimido. “El problema ha venido con el Botànic con sus imposiciones. Estamos orgullosos del valenciano, pero no del sectarismo de izquierdas”, ha concluido.

11.000 apoyos

El debate propiciado por la extrema derecha ha contado a su vez con la respuesta de la sociedad civil, que ha sumado 11.000 firmas de apoyo a la lengua valenciana en Alicante, según Escola Valenciana – Federació d’Associacions per la Llengua, asociación que ha presentado en la mañana de este jueves en el Ayuntamiento de Alicante el manifiesto “Alacant en valencià”.

“Ni Alicante puede vivir de espaldas a su pasado, a su presente y a su futuro, ni el valenciano puede vivir de espaldas a Alicante. Con esta propuesta [de Vox] queremos caminar hacia una Alicante amputada y monolingüe, y esto no se puede tolerar”. En este sentido, han recordado que “desde el mismo topónimo de Alicante, a barrios, calles, gastronomía, tradiciones y más y más palabras y expresiones, todo está lleno de muestras que identifican esta tierra con nuestra lengua valenciana”.