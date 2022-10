La delegada del Gobierno traslada a los empresarios de Alicante que Estado y Generalitat trabajan en “corregir” los presupuestos para la provincia

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha trasladado este jueves a los empresarios y agentes sociales de la provincia de Alicante que el Ejecutivo central, junto con la Generalitat Valenciana, está trabajando en la detección de aquellas cuestiones que se pueden “corregir o ampliar” en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para Alicante.

Del mismo modo, ha remarcado que el Gobierno central y el autonómico siguen buscando las fórmulas “más efectivas” para “compensar territorialmente” a la provincia. Entre ellas, ha destacado que “gran parte” del fondo de compensación de la Generalitat irá destinado a Alicante, así como se corregirá una “fe de errores” de proyectos relacionados con infraestructuras hídricas y ferroviarias que se han vinculado por error a la provincia de Valencia, como son la ampliación de la desaladora de Torrevieja y el tren La Encina, Xàtiva y Alcoi.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios en la subdelegación de Gobierno de Alicante tras una reunión en la que han participado los sindicatos CCOO y UGT, junto con la CEV, Ineca y la Cámara de Comercio.

“En el caso concreto de las inversiones en los Presupuestos Generales del Estado, así se lo he hecho saber a las organizaciones que han estado aquí presentes en esta reunión, que estamos trabajando ya en colaboración con la Generalitat Valenciana para buscar la fórmulas más efectivas para compensar territorialmente a la provincia de Alicante”, ha indicado.

Igualmente, ha precisado que, según anunció en su día el 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, “una gran parte” de los 300 millones de euros extraordinarios que gestionará el gobierno valenciano procedentes del Estado --200 millones directos para infraestructuras y 100 para proyectos innovadores-- irán destinados “directamente a Alicante”.

“El empresariado me ha agradecido el trabajo que estamos haciendo con la Generalitat en la detección de aquellas cuestiones que se pueden corregir o ampliar en el caso de la provincia de Alicante, que es lo que estamos haciendo en este momento”, ha agregado Bernabé.

También ha subrayado que el Gobierno ha recogido además “una reivindicación histórica de la provincia de Alicante para buscar todas las fórmulas de apoyo, de inversión y financiación que necesita la provincia”.

“Segir presionando”

Por su parte, tanto CEV Alicante como la Cámara de Comercio han indicado que la intención es “seguir presionando” al Gobierno y, pese a que insisten en que las cuentas estatales son un “horror”, abren espacio al “diálogo” para “buscar soluciones” antes que llevar a cabo las concentraciones y movilizaciones anunciadas en Madrid y en Alicante.

“Nuestra intención es llegar a soluciones y ojalá lleguemos a las soluciones sin tener que salir a la calle. Yo de profesión soy cacharrero, y lo digo como anécdota, siempre he dicho que más ruido que un cacharrero no hace nadie; pero lo que tenemos que hacer es buscar soluciones y espero que el Gobierno de España y la Generalitat se pongan a buscarlas. Nuestra solución no es montar ruido sino conseguir soluciones”, ha afirmado el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño.