Una menor denuncia un agresión homófoba grupal en Sant Vicent del Raspeig: “¡Maricona, transformer!”

Una menor de 15 años ha hecho público a través de sus redes sociales una presunta agresión homófoba que se habría producido este domingo en la localidad alicantina de Sant Vicent del Raspeig.

Según el relato de la joven, la agresión se produjo sobre las 19.00 horas cuando estaba en la urbanización de una amiga: “Eran como unos 10 niños (la mitad serían del 2009 y otros de mi edad incluso mas mayores ). Estaba yo tranquilamente con mis amigas y vinieron a insultarme 10 niños con insultos homófobos como maricona, transexual o transformer”.

A continuación, siempre según el relato de la chica con quien este diario ha tratado de contactar, hasta ahora sin éxito, “uno de esos 10 niños saltó la valla de la urbanización abriéndoles así a todos sus amigos”, momento en el que se repitieron los insultos.

“La cosa empezó a empeorar cuando uno quería robarle el patinete eléctrico a mi novia, cosa que no íbamos a dejar hacer, y mi novia lo apartó porque veíamos que se lo llevaba. Al cabo de un minuto se le acerca mucho a mi novia y ella le aparta con el pie por si acaso, hasta que por la cara me pega un guantazo”, relata.

“El caso es que yo al saltar de la rabia del banco me he metido a empujarlo cuando me empiezan a pegar entre cinco niños, con puñetazos en la boca y en la cara, dejándome en estas condiciones”, asegura. Acto seguido, según explica, recibió un peñetazo en la nariz por parte de otro chico rompiéndole “un vaso sanguíneo” y dejándole la nariz “destrozada y sangrando”.

La joven afirma por último que la agresión se ha producido básicamente por su “forma de vestir (masculina)” y por su “pelo corto”.

Fuentes de la Guadia Civil han confirmado a elDiario.es que hasta este lunes por la tarde no existía denuncia sobre este suceso.