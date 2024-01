PSOE, Compromís y EU-Podem ven un “retroceso” el pacto de PP y Vox en Alicante y alertan de pérdida de ayudas europeas

Los grupos PSPV-PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podem en el Ayuntamiento de Alicante han tachado de “retroceso” el acuerdo de PP y Vox sobre la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones, según el cual esta no contemplará procedimiento sancionador, y han advertido de que puede conllevar la pérdida de ayudas europeas.

Así lo han señalado este martes los portavoces socialista, Ana Barceló, de Compromís, Rafa Mas, y de EU-Podem, Manolo Copé, después de que los grupos municipales de PP y Vox hayan alcanzado un acuerdo para sacar adelante el presupuesto municipal para 2024, a cambio de que la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) no contemple procedimiento sancionador.

Además, el PP ha aceptado 20 de las 26 enmiendas presentadas por Vox a las cuentas municipales, en las que se incluyen una oficina 'antiocupación', otra para “atender a mujeres embarazadas en situación de dificultad económica, social y/o familiar” y potenciar económicamente la Escuela Taurina, entre otras.

Al respecto, Barceló ha acusado al alcalde, Luis Barcala, de “claudicar a las políticas negacionistas del cambio climático que abandera la ultraderecha, mientras demuestra su incapacidad para mantener un diálogo”. “No ha querido hablar ni con las fuerzas políticas de la izquierda ni con los cinco distritos de la ciudad porque no le interesa la participación pública; le molesta y le resulta incómoda”, ha afeado Barceló.

Asimismo, la socialista ha afirmado que Barcala “sabe perfectamente que cualquier ordenanza tiene que tener poder sancionador porque, de no ser así, su cumplimiento sería totalmente inviable y no se ajustaría a la legislación europea”. “Ese es un requisito necesario puesto que las inversiones se han ejecutado con fondos europeos. De no actuar así, el alcalde pondrá en peligro la recepción de esas ayudas”, ha advertido.

Igualmente, ha censurado que el pacto de PP y Vox “no beneficia a los alicantinos y alicantinas, somete a la ciudad a las políticas negacionistas, representan un retroceso, ahonda en las diferencias entre los distintos barrios y no da respuesta a numerosas reivindicaciones vecinales”.

Por ello, ha avanzado que los tres grupos de la izquierda en el Ayuntamiento presentarán en el próximo pleno una moción para la creación de una comisión para la redacción de la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones en la que estén presentes todos los grupos políticos. “Da la sensación de que el equipo de gobierno no sabe de lo que está hablando cuando asegura que impulsará una ordenanza que no incluya ningún tipo de restricción”, ha sostenido en un comunicado.

Además, la portavoz socialista ha criticado que el primer edil “se someta a la agenda ultra aceptando las condiciones impuestas con Vox para establecer una oficina antiabortista, mientras las políticas sociales no atienden las necesidades básicas”.

En la misma línea, ha citado la creación de un servicio para la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas, también acordada por PP y Vox, cuando a su juicio “la necesidad más imperiosa que tienen los ciudadanos de Alicante es poder acceder a una vivienda digna”.

“Comprobamos cómo el PP bloquea la construcción de vivienda pública, contemplando tan solo la construcción de diez viviendas en el año 2024, mientras crea una oficina contra la ocupación ilegal, como si fuera el mayor problema que tiene Alicante”, ha censurado.

Compromís alerta de “posible prevaricación”

Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha calificado el pacto como “una vergüenza y una estafa”. “Nos puede costar más de 25 millones de euros, ya que si se cumple tal y como está redactado, Europa nos va a penalizar, nos va a multar y nos va a obligar a devolver las ayudas europeas para cumplir la ley de cambio climático, tanto estatal como europea”, ha alertado.

Igualmente, ha añadido que, además de multas, “puede suponer una posible prevaricación por parte del alcalde ante incumplimiento de las leyes”. “Si se cumple este pacto, Alicante será una ciudad más contaminada, más injusta, más insolidaria, ya que no contempla inversiones en los barrios”, ha lamentado. Además, ha criticado que la cultura estará “anclada en el siglo pasado, en los toros, en los belenes y en la Semana Santa”.

Mas ha apuntado que pedirán un pleno extraordinario para “vigilar el cumplimiento de las leyes y el seguimiento de las ayudas europeas para no perderlas”, al tiempo que realizarán una batería de preguntas para que el Gobierno de España vigile este pacto, que a su juicio “se sitúa fuera de la ley y fuera del marco europeo”.

EU-Podem censura que “anteponen intereses irracionales a la salud”

Por otra parte, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha mostrado en un comunicado su “rechazo frontal” al pacto, puesto que considera que “ignora la urgencia de combatir la contaminación y proteger el medio ambiente, plantea serias preocupaciones sobre la calidad del aire y la salud pública en la ciudad”.

“La renuncia a implementar medidas para reducir las emisiones en zonas urbanas es un retroceso en la lucha contra el cambio climático y sus impactos. Este acuerdo es una decepción para quienes nos preocupa el medio ambiente y la calidad de vida en Alicante”, ha expresado.

Al respecto, ha tildado de “preocupante” que se “antepongan intereses políticos totalmente irracionales a la salud y el bienestar de la ciudadanía de Alicante”, al tiempo que ha considerado “lamentable que en el documento sobre las enmiendas haya sesgo político, ya que debería ser un informe estrictamente técnico”.

“Dicen que han venido a trabajar con responsabilidad por los alicantinos, pero la derecha y la ultraderecha se están jugando la devolución de 15 millones de euros aprobados por la Unión Europea para obras en Alicante, y por tanto, no solo afectaría a la transformación urbana sino también creación de empleo, y todo antes que aplicar la Zona de Bajas Emisiones”, ha enfatizado.

Además, también ha afeado la inclusión de “gran cantidad de enmiendas” de Vox, que reflejan “concesiones a posiciones que no representan los valores fundamentales de pluralidad, inclusión y respeto”, entre las que ha citado el aumento de la dotación económica a la Escuela Taurina.