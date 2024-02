Las tractoradas de Alicante discurren por vías secundarias y agricultores critican la “mala fe” del cambio de recorrido

Los agricultores de Alicante han llevado a cabo este viernes varias tractoradas de protesta en la provincia, que han transcurrido con normalidad pese a la tensión inicial, al no poder desplazarse por las autovías y tener que realizar el recorrido por carreteras secundarias, lo que han calificado de “instrucción política” y ha criticado la “mala fe” del cambio.

Los trabajadores del campo alicantino han llevado a cabo las concentraciones desde las localidades alicantinas de San Isidro, Villena y Planes. Pese a que en un principio pretendían cortar simultáneamente las autovías de Murcia y Madrid, la A-7 y la A-31, la Subdelegación modificó los recorridos hacia carreteras secundarias, justificándolo con informes de la Guardia Civil.

Estos informes advertían de la “importante afectación al tráfico rodado” que podrían provocar dichas manifestaciones, e incluso un posible corte en ambas vías principales, las cuales soportan una “gran intensidad circulatoria”. La modificación de los itinerarios fue respaldada este jueves por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

De esta forma, este viernes se han llevado a cabo las concentraciones y posteriores tractoradas, convocadas por Asaja Alicante, en Villena, San Isidro y Planes. En el caso de Villena, ha transcurrido con normalidad, pese a la tensión inicial, puesto que los agricultores han intentado cortar la autovía pese a la decisión judicial.

No obstante, finalmente han acatado la modificación del recorrido y el itinerario de la tractorada, que ha contado con 120 vehículos --entre tractores y coches particulares-- según la organización, ha discurrido por una vía de servicio hasta Villena, municipio que también han recorrido en caravana.

Durante todo el recorrido, los carriles de la autovía A-31 han estado abiertos al tráfico para el resto de conductores. Además, los accesos a la autovía desde la vía de servicio por la que circulaban los tractores han estado en todo momento vigilados por vehículos de la Guardia Civil y la Policía Local de Villena para evitar que cambiaran de carretera.

“Instrucción política”

El secretario técnico de Asaja Alicante, Ramón Espinosa, ha tachado de “instrucción política” la decisión de evitar cortar las autovías y ha afirmado que efectivos de la Guardia Civil les han planteado que “por motivos de seguridad ven claro” que podrían haber entrado.

“Pero hay una instrucción política de que no nos dejen y ponen en riesgo nuestra seguridad. Tenemos en contra al Ministerio de Transición Ecológica, que no nos da agua. Tenemos en contra, y con una desidia total, al Ministro de Agricultura, pero también al Gobierno, al presidente del Gobierno, en pleno, porque la actuación que está teniendo hoy el subdelegado del Gobierno es para pedir su dimisión. Tiene una mínima sensibilidad hacia la agricultura y la ganadería, que lo está pasando fatal”, ha aseverado.

Asimismo, ha considerado que la decisión de TSJCV este jueves de amparar el cambio de recorrido de la Subdelegación “tuvo muy mala fe”, puesto que considera que “el derecho fundamental de reunión está por encima” del código de circulación que impide entrar a tractores en la autovía.

“No nos han dado la razón, pero lo más grave de todo esto es que se comunique el día anterior por la tarde. Hay mala fe en el intento de desconvocar. No han tenido éxito porque la gente ha respondido, ha venido. Si no hacemos un acto de protesta, haremos otro. Vamos a continuar porque no tenemos nada que perder”, ha enfatizado.

Agricultura “herida de muerte”

En este sentido, ha lamentado que la agricultura “está herida de muerte” y ha instado a las administraciones a decidir “si quieren tener agricultores y ganaderos o no quieren tener agricultores y ganaderos”. “Si quieren tener garantizada la fruta, la hortaliza, los tomates, la leche, los huevos, la carne, los productos básicos; o abandonarnos. Este es el momento crítico”, ha advertido.

Espinosa ha destacado que la tractorada es una “protesta pacífica” que busca poner de relieve “los problemas que tiene la agricultura y la ganadería en la provincia de Alicante”, así como para reclamar soluciones. “Estamos durante 15 días reivindicando por toda España los problemas que tiene el campo, y es el momento ya de aterrizar y de buscar soluciones definitivas”, ha sostenido.

“No nos vamos a conformar con soluciones como las que el otro día se plantearon por parte del Ministro de Agricultura, porque son todavía muy generales y muy ambiguas. Necesitamos concreción, medidas concretas”, ha aseverado.

Por su parte, el vicepresidente segundo de Asaja Alicante, Juan Luis Gimeno, también ha criticado la decisión del cambio de recorrido y ha lamentado que habían acudido a la concentración “a cortar la autovía, no a pasearse por Villena”.

“No queremos manifestarnos sin permiso, queremos manifestarnos con permiso. Pienso que tampoco es tan grave cortar la autovía un rato, pero bueno, no vamos aquí a que nos den palos, aquí somos todos gente de bien”, ha afirmado.

Sin embargo, ha insistido en que “no es de recibo”. “Nosotros no vamos a romper nada, ni vamos a destrozar nada. Vamos aquí solo a reivindicarnos”, ha zanjado.

En cuanto a la protesta que partía de San Isidro, donde según Asaja han participado 250 vehículos agrícolas, también ha discurrido por carreteras secundarias. Con una pancarta de 'Europa nos arruina y el Gobierno nos ignora. ¡Precios justos y rentabilidad para la producción ya!', los agricultores han tirado limones a la carretera desde los camiones. Por su parte, en la de Planes han participado 50 vehículos.