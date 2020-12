Anticorrupción recurre el archivo de los contratos de la visita del Papa a València que incriminan al expresidente Camps

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido el sobreseimiento provisional de la causa de los contratos por la visita del Papa a València. Esta causa investiga los contratos de la Fundación del V Encuentro Mundial de las Familias y en los que estaban también investigados el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, el exvicepresidente Víctor Campos y el entonces obispo auxiliar Esteban Escudero.

El fiscal ha presentado un recurso de reforma y subsidiario de apelación, contra el archivo que consideraba que los hechos no son constitutivos de delito y no ha quedado acreditada la concurrencia de los elementos de los tipos penales que se denuncian. El recurso considera que "no es ajustada a derecho" porque "la motivación del auto recurrido es notoriamente insuficiente porque parte de una premisa incierta, en la medida en que afirma que no existen indicios de delito cuando sí que existe una pluralidad", llegando a asegurar que son "abrumadores".

Por ello pide que se dicte auto de transformación en Procedimiento abreviado por considerar que los mismos pudieran ser constitutivos de un delito continuado de prevaricación, en concurso con un delito continuado de malversación de caudales públicos y con otro de fraude funcionarial.