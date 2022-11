Antifraude archiva el caso sobre las clases en la Universitat del concejal socialista Sanjuán, que exige a la portavoz del PP que haga público su sueldo en la VIU

“Resuelvo archivar la denuncia presentada que dio lugar a la apertura del expediente por cuanto no hay indicios razonables de verosimilitud en los hechos”. El director de la Agencia Antifraude se pronuncia así sobre la denuncia presentada en su día por un anónimo contra el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de València, Borja Sanjuán, por una presunta irregularidad al estar cobrando al mismo tiempo de dos instituciones públicas como la coporación municipal, en régimen de dedicación exclusiva, y la Universitat de València, donde ejerce como profesor asociado con una plaza que obtuvo por concurso y con una compatibilidad aprobada en el pleno municipal, tal y como refleja el escrito de archivo de la Agencia al que ha tenido acceso elDiario.es.

Sanjuán no ha tenido ningún problema en hacer público, tal y como consta en el expediente de compatibilidad aprobado por el pleno municipal, que recibe 270 euros --en bruto-- por la asignatura que imparte al mes, que son unos 200 euros netos. Cuando daba dos asignaturas, su salario era de unos 400 euros brutos.

En su resolución, Antifraude pone de manifiesto que ha obtenido toda la documentación solicitada tanto al Ayuntamiento como a la Universitat en relación a sus horas de dedicación, remuneración, y certificados de compatibilidad aprobados por el Consistorio.

El denunciante, además, pone de relieve que en el presente curso Sanjuán también ejerce como profesor sin que conste la aprobación de compatibilidad por parte del pleno municipal, algo que desde el Ayuntamiento se justifica en que en su última resolución favorable en este sentido queda reflejado que la compatibilidad “tendrá validez mientras no se alteren las condiciones de la actividad marginal”, es decir, como profesor.

A este respecto, Antifraude afirma que “no se aprecia la existencia de una modificación sustancial de las condiciones por las que fue otorgada la compatibilidad”, si bien añade que “sería recomendable que las autorizaciones de compatibilidad se acotaran temporalmente a los cursos solicitados o se concretara de manera más detallada el concepto de alteración de las condiciones de la actividad marginal”.

El concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, ha comentado sobre el archivo de la denuncia, “seguramente de alguien muy cercano al PP”, que siempre dijeron que esa plaza “se había conseguido por concurso público y con la compatibilidad aprobada del Ayuntamiento y con total transparencia”.

Una transparecncia, que según el edil, “hay que pedir a todos los miembros de la corporación y en concreto a la señora María José Catalá como portavoz del PP que una semana después sigue ocultando lo que está cobrando como profesora de la universidad que ella misma privatizó cuando era consellera, y también debería explicar el método con el que consiguió esa plaza”.

Como informó elDiario.es, según el portal de transparencia del Ayuntamiento de València, desde 2017 Catalá colabora con la Universidad Internacional de Valencia (VIU) que ella misma vendió al grupo Planeta cuando fue consellera de Educación, y con la Universidad Cardenal Herrera. Según esta última institución, Catalá colabora puntualmente a través de conferencias o de seminarios en un título propio. Entre 2017 y 2019 colaboró también en el Instituto de Educación Superior EAE, otra entidad vinculada al Grupo Planeta.

La también candidata a la alcaldía de València en las próximas elecciones municipales cuenta con el certificado de compatibilidad favorable del pleno del Ayuntamiento de València en lo que a su colaboración con la VIU se refiere, pero nunca ha querido hacer pública su remuneración. Preguntada al respecto, siempre se remite a sus declaraciones de bienes, en las cuales no está especificado, ni en la del Ayuntamiento ni en la de las Corts Valencianes, donde es portavoz de su grupo.

Precisamente este miércoles, el secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, afeó esta cuestión a Catalá en el debate en la Cámara autonómica: “O la declaración de bienes que presenta no es como la presenta o usted no es profesora, algo nos tendrá que decir. ¿Es profesora, sí o no? ¿Cuánto cobra? ¿Está en su declaración de bienes?”.

La síndica popular, una vez más, evitó dar la cifra de su remuneración: “Señor Muñoz, quédese tranquilo, todo está declarado y soy profesora de la VIU, y le recuerdo que tengo el mismo salario como profesora de la VIU y la misma carrera docente que tiene el hijo de Joan Ribó, por lo tanto si tiene mucho interés en saber lo que cobro, solo tiene que preguntar”.

“A partir de ahí, cuidado con acusar de un fraude fiscal y háganse mirar que, si este es el único hilo que tienen que sacar porque están bastante nerviosos con las encuestas, lo siento, pero esto no llega a ningún sitio. Donde sí va a llegar esto es a reconocer que su presidente ha empleado a toda la Generalitat para que su hermano se lleve dos millones de euros”, sentenció.

Como ha informado este diario, la portavoz popular imparte 24 créditos de las asignaturas de derecho constitucional y marco jurídico y derechos fundamentales en el grado y en el máster del área jurídica que ofrece la universidad, en modalidad online y en la franja horaria entre las 18 y las 22 horas. Una carga docente que, según las retribuciones de la VIU, supone una remuneración de 7.300 euros anuales, indican fuentes de la entidad.