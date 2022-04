El Ayuntamiento de Alicante suma al rey Alfonso X a su tendencia de 'desvalencianización'

El discutido concepto de 'reconquista' de la ciudad de Alicante no se produjo a través de la Corona de Aragón y de Jaume I, como la mayor parte del actual territorio valenciano; el tránsito de la taifa alicantina a la pertenencia a un reino cristiano se produjo en 1248 a través de la Castilla de Alfonso X. Y este es un hecho que las derechas que gobiernan el Ayuntamiento de Alicante no están dispuestas a dejar de aprovechar, a costa del 9 d'Octubre, y dentro de una tendencia más de fondo de 'desvalencianización' de la ciudad.

El referente de esta recuperación del pasado castellano alicantino es la extrema derecha de Vox, que quiere rescatar una parte muy concreta de este pasado dirigiéndolo a alimentar su ideología ultranacionalista española, siempre entendida esta como la castellana de forma excluyente. Y los símbolos históricos ayudan a introducir el relato, así en Alicante la clave es Alfonso X y la fecha el 'Día de la reconquista' del 4 de diciembre.

El pasado mes de diciembre el edil ultraderechista en el ayuntamiento, Mario Ortolá, defendía la celebración de esta efeméride al señalar: “El 9 de octubre se celebra el Día de la Comunidad Valenciana y en València se conmemora con actos específicos y muy emotivos la liberación de la ciudad por el Rey Jaime I el Conquistador. Y aquí guardamos un silencio culpable impuesto por un autonomismo y un regionalismo valenciano que nada tienen que ver con el sentir real de los alicantinos”. Concluía afirmando: “Desde Vox estamos firmemente convencidos que debemos preservar nuestra cultura y nuestras raíces cueste lo que cueste y moleste a quien moleste”.

El peso de la reivindicación del partido de ultraderecha volvió a la palestra con la aprobación de los presupuestos municipales de Alicante. En su intervención Ortolá enumeraba todas sus reivindicaciones aceptadas por el gobierno de PP y Ciudadanos, y entre ellas una redistribución de peso del pasado histórico. Lo que consiguió: recortar la partida para la celebración del 9 d'Octubre y ensalzar el 'Día de la Reconquista'.

Memoria de Alfonso X

Y Alicante se ha arremangado y se ha puesto manos a la obra para recordar la figura del rey castellano, aprovechando que en 2021 se cumplía el octavo centenario del nacimiento de este rey. Esto ha hecho que Alicante ingrese en la 'Comisión de Pueblos y Ciudades para Promover la Vida y Reinado de Alfonso X El Sabio'.

Entre los actos de recuperación que se han vivido desde entonces está una exposición desde enero de este año sobre la huella de Alfonso X en el ayuntamiento, donde se narraba la vida y obra de Alfonso X, la conquista del Castillo de Santa Bárbara (nombre que recibe precisamente por el 4 de diciembre), la historia de la avenida que lleva su nombre, así como las festividades que se desarrollaron en su honor en época contemporánea, como la Cabalgata histórica de Alfonso X y doña Violante, durante el franquismo entre 1959-65.

Esta misma semana también ha habido un encuentro entre los concejales de Cultura de las ciudades de Alicante y Cartegena para “estrechar sus lazos históricos” con un ciclo de jornadas en torno a la figura de Alfonso X, unas jornadas que tendrán lugar precisamente en el mes de octubre, el mismo mes que se celebran el 9 d'Octubre y el Día de la Hispanidad.

48 años castellana, 411 años en la Corona de Aragón

Pero ¿cuál es concretamente el pasado castellano de Alicante?

En los tiempos de expansión de las coronas de Castilla y de Aragón ambos reinos pactaron en el siglo XII que Alicante se situaba en la zona de expansión de la corona aragonesa. No obstante en 1244 el rey Jaume I concedió los territorios al sur del emirato de Denia como dote de su hija, Violant d'Aragó i d'Hongria, para la boda con Alfonso X.

No obstante, tras la toma de la ciudad en 1248 por parte de la corona castellana la colonización se realizó por gentes de la corona de Aragón, fundamentalmente de Catalunya, igual que el resto de los territorios valencianos. La intervención aragonesa se prolongó años después proporcionando un ejército de soldados catalanes para sofocar las rebeliones mudéjares, población todavía mayoritaria en aquella época; estos soldados incrementaron la población de dicho origen.

El cambio de reino se produjo el año 1296 enmarcado dentro de una guerra dinástica en Castilla, cuando el aspirante Alfonso de la Cerda, pidió ayuda a Jaume II de Aragón y pactó la cesión de territorios al rey aragonés. La conquista final de Alicante se data el 22 de abril de 1296, y se apunta como un factor facilitador el apoyo de los colonos catalanes y aragoneses establecidos en la zona.

Desde esta época Alicante perteneció a la Corona de Aragón y al Reino de València hasta su desaparición el año 1707 tras los Decretos de Nueva Planta de Felipe V que abolieron los fueros valencianos. Además Alicante se comprendió dentro de la zona de predominio del valenciano en la lengua de la población, un predominio que ha decaído durante las últimas décadas y que ha vuelto a ponerse en crisis en la política.

Exclusión de la zona valencianohablante

Esta enfatización del pasado castellano y el declive del valenciano entronca con el trabajo que está realizando especialmente Vox para excluir a Alicante de la zona de predominio lingüístico del valenciano, lo que conlleva la obligación de la enseñanza de la lengua en el currículum académico. El argumento de Vox, el mismo que el utilizado contra el 9 d'Octubre: “Apelamos a decir basta a la supremacía de València sobre Alicante”.

Hasta tres veces en este mandato la extrema derecha ha llevado al pleno de Alicante una propuesta para instar a las Corts Valencianes a esta exclusión de la ciudad de la zona valencianohablante, y las tres han decaído, con peros. El PP ha apoyado esta propuesta de la extrema derecha, pero su socio, Ciudadanos ha sido el escollo con el que ha tropezado con su abstención.

Pero este escollo no ha sido tanto por falta de convencimiento en el objetivo como en las formas, o al menos esto parece. El concejal de Cultura, Antonio Manresa (de Ciudadanos) advertía a Vox que lo que estaba haciendo era “empezar la casa por el tejado”. Así sugería al partido de extrema derecha que acudiera a las Corts Valencianes y que trabajara desde la cámara autonómica para conseguir los apoyos necesarios. Y es que, pese a que se llegara a aprobar la propuesta de Vox en el ayuntamiento, no pasaría de ser un brindis al sol simbólico si no es aprobado por las Corts, que son las que tienen la competencia para modificar la actual Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià.

Actualmente, según datos de la Generalitat, el estado del valenciano en el sur de Alicante -en tanto que está dentro de zona de predominio lingüístico del valenciano- es la que presenta peores cifras. Se registra desde un 30% de la población que sabe escribir en valenciano, a un 44% que sabe hablarlo, mientras que un 52% lo sabe leer, y un 66% lo entiende. Por el otro lado, el uso de la lengua en el sur de Alicante también es la zona -dentro del dominio lingüístico del valenciano- donde más se habla habitualmente en castellano, dentro de la familia en un 66% y con los amigos en un 65%, y llega a un 70% en el uso comercial.