Ciudadanos abrirá expediente disciplinario a los ediles de Orihuela firmantes de la moción de censura contra el PP

Ciudadanos abrirá expediente disciplinario a los ediles de Orihuela (Alicante) que han firmado una moción de censura contra el alcalde del PP, Emilio Bascuña, quien era hasta ahora socio de Ciudadanos en el gobierno municipal, para otorgarle la vara de mando al PSPV con el apoyo también de Cambiemos -Unides Podem-, según ha avanzado la vicepresidenta de la Diputación de Alicante y concejal de Cs en Sant Joan d'Alacant, Julia Parra, y han confirmado a Europa Press fuentes de la formación.

Parra, en declaraciones a los medios en Alicante, ha lamentado la maniobra que se ha llevado a cabo en la localidad de la Vega Baja “sin el consentimiento de la dirección nacional” y, al mismo tiempo, ha ratificado la “solidez” de los equipos de gobierno del Ayuntamiento de Alicante y de la Diputación formados por PP y Cs.

“No es un plato de gusto la situación que se ha producido en Orihuela, pero tampoco una moción de censura es la mejor alternativa, entre otras razones, porque no me parece bien que se tomen decisiones sin el consenso del partido”, ha indicado.

Así, ha afirmado que, en estos casos, lo que “suele ocurrir” es que se abrirá un expediente disciplinario y será la dirección nacional del partido “la que tenga que informar con lo que va a pasar con ellos”. Fuentes de la formación han confirmado la apertura del expediente a los ediles.

Sobre el equipo de gobierno de Alicante, Parra ha señalado que están gobernando “de manera sólida” y ha defendido que la hoja de ruta “se está cumpliendo y gobernamos con total tranquilidad en la ciudad y en la Diputación”.

A preguntas de los medios sobre la posibilidad de que en el municipio de El Campello se dé la misma situación que en Orihuela, ya que se han hecho públicas las desavenencias entre PP y Cs en la localidad y que forman equipo de gobierno, ha respondido que “no sabe lo que puede ocurrir”.

Por ello, ha insistido en que “a mí no me puede parecer bien, y no puedo dar el visto bueno a una moción de censura ni a ninguna toma de decisión que no se haya tomado con el partido”.

Preguntada sobre si existe alguna posibilidad de que la moción de censura no salga adelante, como ocurrió el año pasado en Murcia, ha contestado: “No puedo vaticinar nada, yo solo sé que lo que vivimos ayer se firmó con concejales y parece ser que, de momento, ha prosperado o va a prosperar y va en contra de la dirección nacional”.