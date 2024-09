El Ayuntamiento de Gandia alerta a Conselleria que su sistema educativo público “no puede asumir más plazas en Primaria”

La regidora de Educación, Esther Sapena, ha hecho un balance del proceso de escolarización pendiente a Gandia, una vez finalizada la primera semana del curso nuevo 2024-2025.

Así, a pesar de que el pasado lunes más de 10.200 alumnos empezaron el curso, había 459 alumnos que hicieron su inscripción a lo largo de los meses de verano, fuera del plazo ordinario, y no pudieron incorporarse el pasado 9 de septiembre por varios motivos. “En primer lugar, el retraso por parte Conselleria de Educación en el inicio del proceso de matriculación, retrasándolo más de un mes respecto a los otros cursos (del 20 de abril hasta el 30 de mayo momento en que empezaba la presentación de solicitudes) y alargando la matriculación hasta el 31 de julio, por lo cual a estas alturas los centros han tenido que empezar curso matriculando, en la carga añadida que esto supone y el retraso en poder saber cuántas vacantes tenían” afirma Sapena.

Según ha explicado la concejala, el segundo problema ha sido la falta de previsión de matrícula sobrevenida que la Conselleria no ha tenido en cuenta, “puesto que para determinar la cantidad de aulas necesarias solo tiene en cuenta la natalidad y el padrón y no el hecho que los últimos años más de 1.000 alumnos han llegado a nuestra ciudad fuera del periodo ordinario de matrícula y que la ratio de la ciudad ya estaba casi completa a final del curso anterior”.

95 alumnos que no caben en Primaria

De los 459 alumnos que solicitaron plaza en verano, fuera del periodo de matriculación ordinario, 264 sueño de Infantil y Primaria y a estas alturas ya se ha ofrecido plaza a 143 (26 son solicitudes de cambio en Infantil), que podrán incorporarse los próximos días al suyo centro en el momento en el cual formalizan la matrícula, pero todavía quedan 95 alumnos los cuales no tienen plaza vacante y para los cuales la Conselleria de Educación tendrá que abrir nuevas aulas en los centros públicos, que su los que tendrán que lograr esta situación. La previsión es que la administración autonómica tenga que abrir como mínimo 5 aulas de Infantil y Primaria, “prácticamente un colegio nuevo, porque no hay plazas a todos los niveles de Primaria”.

El resto de alumnado de matrícula fuera de plazo sueño: 165 de Secundaria y 30 de Bachiller, de los cuales ya se ha ofrecido vacante a 112 y 18 su solicitudes de cambio de centro, por lo cual quedan 65 para matricular. En julio ya se abrió una aula de 1.º de ESO en la IES Ausiàs March y en los próximos días se espera poder ofrecer vacante a los 65 alumnos. El resto se cubrirá conforme vayan saliendo las vacantes.

“Una situación muy complicada, para la cual no tenemos competencias a nivel municipal, pero que desde el departamento de Educación intentamos paliar ayudante con toda la información las familias afectadas. Pero hay que insistir que depende íntegramente de la Conselleria de Educación, que es quien adjudica plazas y decide donde y cuando abrir nuevas”.

Donde sí que hay vacantes es en Infantil de tres años, con lo cual la regidora alerta de la tentación de reconvertir, tanto estos espacios, como los destinados a la enseñanza musical, biblioteca, etc... “Nuestros centros públicos no tendrían que suplir la falta de aulas en primaria a expensas de espacios que no reúnen las condiciones o menguando las actividades complementarias. Tampoco el profesorado actual puede hacerse cargo del alumnado sobrevenido por falta de previsión; hacen falta maestros de refuerzo y especialistas que atiendan el alumnado con necesidades especiales y/o de compensación educativa”.

Escuelas infantiles municipales

En cuanto a la Red de escoletes municipales, 398 alumnos han iniciado el curso escolar, con un periodo de adaptación respetuoso y flexible que transcurrirá hasta el próximo día 16 de septiembre. Quedan 20 plazas vacantes y se han ofrecido plazas a todos los alumnos que lo han solicitado. El único listado de espera que existe es de aquellas familias que han presentado solicitud fuera de plazo y que no han aceptado la plaza a la escoleta que se los ha ofrecido y están a espera que se produzca alguna baja en aquella escoleta que vuelan. Todas las personas que se matricularon dentro del plazo están ya incorporadas.

Otro hecho que ha obligado a renunciar a algunas familias que fuera de plazo presentaban su solicitud, es que la Conselleria anunció la gratuidad del tramo 0-3 años, “pero el que no dijo, es que esta gratuidad solo es para los niños y niñas que hicieron su inscripción dentro del proceso ordinario de matrícula, por el que todas las familias que solicitan plaza después de la matriculación ordinaria (recordamos que en sueño muchas en nuestra ciudad) tendrán que pagar el coste total de la escoleta”.

Por otro lado, está previsto que a lo largo del mes de septiembre se crean bajas (por el hecho que cada año se produce esta situación) y en ese momento se realizarán los cambios de escoleta que estén solicitados y que sean posibles. “Comenzamos curso con un programa educativo basado en la coeducación con más personal que nunca, cada nivel contará con 3 tutoras y en la implementación de las nuevas metodologías basadas en el trabajo por rincones o ambientes que ponen en el centro a los niños y niñas”, ha recordado la concejala de Educación.