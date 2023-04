Benidorm abre expediente a la concesionaria de la zona azul por cobrar de más a los usuarios por usar la app

El pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado por unanimidad la apertura de un procedimiento sancionador a la empresa concesionaria del servicio de la zona azul a causa de dos infracciones muy graves derivadas del cobro indebido de gastos de gestión y otros incumplimientos que, según constan en los informes, “aún se siguen produciendo”.

La propuesta aprobada refleja siete incumplimientos, por lo que se ha acordado poner en conocimiento de la concesionaria, que de acreditarse la comisión de los hechos constitutivos de infracción contractual, podrá dar lugar a la imposición de sanciones, así como a la resolución del contrato, por incumplimiento de obligaciones esenciales del mismo. Igualmente se requerirá al concesionario que cese en la comisión de las infracciones detectadas en un plazo máximo de cinco días y el reintegro de las tasas indebidamente cobradas a los usuarios de la zona ORA.

El Ayuntamiento de Benidorm recibió varias denuncias ciudadanas alertando del cobro de una “comisión de servicio” a través de la aplicación movil Moviltik por el cual se cobraban entre cinco y diez céntimos adicionales a quienes estacionan en zona azul y abonan el importe a través de la aplicación.

El concejal de Movilidad, José Ramón González de Zárate, señala que en el pliego de condiciones pone que la hora se cobra a 50 céntimos, no a 60 céntimos y añadía e “lo que hacemos es cumplir la ley a rajatabla”. De igual modo ha recordado que “el vigente pliego de condiciones no lo hizo este gobierno, pero de cualquier forma no vamos a permitir que la empresa haga lo que quiera”. En ese punto ha insistido en que, como se dijo en su momento, “no íbamos a tomar medidas hasta tener los informes técnicos, que es lo que hacemos ahora. Nosotros velamos por el cumplimiento de la ley exigiendo todo lo que se incluye en el pliego de condiciones”.