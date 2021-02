Chiva pide al ministro Ábalos soluciones ante la "inacción" sobre la modernización de la línea de cercanías C-3 y su electrificación

El Gobierno del Ayuntamiento de Chiva ha remitido una carta al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y a la presidenta de la E.P.E. Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Isabel Pardo, explicándoles la necesidad de mejorar y aumentar la capacidad de la línea C-3 de cercanías entre València y Buñol y la electrificación de dicha línea, una petición ya histórica de los municipios usuarios.

En esta carta firmada por el alcalde Emilio Morales (Compromís) y el concejal de Desarrollo Urbano y Sostenibilidad Manu Clemente (EUPV) se asegura que hace más de una década que existe un expediente abierto sobre la electrificación de la línea que permitiría aumentar su capacidad, así como frecuencias y mejora del servicio en general.

Se le recuerda en esta misiva a los principales responsables de las infraestructuras ferroviarias de España que ya en 2015 los once municipios con estación por los que transcurre esta línea, incluido Chiva, firmaron la “Declaración de Xirivella” para solicitar de manera conjunta la mejora de las condiciones de la línea C-3. Trascurridos cinco años desde este acto y habiendo constatado que la situación no sólo no ha mejorado, sino que ha empeorado considerablemente, desde el Ayuntamiento de Chiva se ha reiterado la petición formulada y solicitan de manera urgente y necesaria la adopción de las medidas necesarias para revitalizar la línea.

Ante lo que se define como "inacción" por parte del Gobierno de España en los años anteriores, el Ayuntamiento de Chiva se ofrece a colaborar en la dinamización del proyecto de mejora y aumento de capacidad de la línea C-3 de cercanías entre València y Buñol, y la electrificación de la misma.

En última instancia el Ayuntamiento solicita una reunión a ambos responsables en la que poder analizar el momento actual sobre este asunto y abordar la solicitud expuesta.

Esta solicitud se remitió tanto al Ministerio como a ADIF en octubre de 2020 sin haber conseguido respuesta alguna. Sin embargo, desde el consistorio afirman que se van a seguir reivindicando estas mejoras para la ciudadanía.