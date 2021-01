Compromís pide paralizar a ampliación del puerto de Gandia por el peligro medioambiental y el "rechazo político y social"

Compromís ha presentado en las Corts una iniciativa para paralizar la ampliación del puerto de Gandia, previsto en el Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Gandia, y gestionado por la Autoridad Portuaria de València. La iniciativa, que cuenta con el apoyo del grupo municipal de Compromís per Gandia, propone en su único punto de acuerdo la retirada del proyecto y a replantear este tipo de actuaciones en base al contexto medioambiental, a las políticas públicas vigentes de ordenación y conservación del territorio y a la planificación conjunta de actuaciones con las administraciones locales afectadas por estos proyectos.

La paralización ha sido presentado por las diputadas Papi Robles, miembro de la Comisión de Obras Públicas e Infraestructuras en las Cortes Valencianas, y Nathalie Torres, diputada de zona de Compromís en la Safor-Valldigna,

El plan de ampliación para el Puerto de Gandia cuenta con dos actuaciones que afectan a la infraestructura portuaria; por un lado la construcción de un muelle para embarcaciones recreativas en la parte norte y por otro lado la construcción de una esplanada con finalidad comercial en la zona sur.

El encargado de temas de Medio Ambiente de Compromís por Gandia, Daniel Muñoz, afirma que “desde el departamento de Medio Natural del Ajuntament de Gandia hemos hecho un informe pidiendo la retirada del proyecto de ampliación, o al menos una modificación sustancial, puesto que esta ampliación fue concebida a principios de los 2000 y ahora con el actual estado socioeconómico y ambiental del País Valencià es un proyecto totalmente fuera de lugar”. En la misma línea reacciona la diputada Papi Robles que añade que “estos planes tienen que dar respuesta social y ambiental más allá de la económica; y este Plan no tiene el apoyo de ninguno de los pueblos del alrededor de Gandia y tampoco de la capital de la Safor, no quieren este proyecto y no lo necesitan porque no tiene ningún sentido”.

Pero la coalición valencianista ve en todo este proyecto un “auténtico peligro medioambiental”. Robles afirma que “una ampliación del Puerto de Gandia y la consecuente ampliación del volumen, afectaría a las corrientes marítimas y el flujo de los sedimentos hacia las playas del sur, que bajaría, poniendo en peligro la estabilidad litoral en el sur del puerto puesto que la carencia de sedimentos contribuye a la regresión de las playas y agrava las consecuencias de los temporales marítimos que cada vez son más habituales”.

Entre las localidades que rechazan este proyecto se encuentran Daimús, Guardamar de la Safor, Bellreguard, Miramar, Piles y Oliva. La diputada de zona de Compromís para la Safor-Valldigna, Nathalie Torres, considera que “todas las poblaciones no pueden estar equivocadas. Este proyecto no cuenta con el apoyo social de la Safor puesto que supone una amenaza, sobre todo, para los pueblos que quedan al sur del Puerto de Gandia. Hace falta que la Autoridad Portuaria de València escuche al pueblo y a los pueblos en sus actuaciones”.

Explican desde Compromís que esta iniciativa nace porque la Autoridad Portuaria de València ha recuperado recientemente un proyecto de ampliación del Puerto de Gandia mediante la tramitación de un nuevo Plan Director de Infraestructuras para el puerto, puesto que el anterior plan, datado en 2005, fue evaluado de acuerdo con una normativa que ya no está vigente. Este Plan Director se encuentra ahora mismo en proceso de evaluación ambiental estrategia simplificada y, si finalmente fuera aprobado, se podría recuperar para su ejecución, el proyecto de ampliación aprobado mediante resolución de 24 de mayo de 2017 de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.