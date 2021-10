Una concejala independiente tambalea el gobierno de PP-Cs-Mas Camarena en Bétera

El desmarque en el último pleno de la concejala María José Yago Villen -de la formación Más Camarena-Torre en Conill- ha hecho que el gobierno encabezado por el PP junto a Ciudadanos y esta formación independiente se tambalee. Esta ruptura se produjo en la votación durante la sesión de este lunes del punto de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y en la que Yago no votó con el conjunto del gobierno, lo cual ha encendido la indignación del ejecutivo conservador.

"Intolerable”, es la forma con la que el equipo de gobierno calificaba la situación, que no ha dudado de calificar inmediatamente a la concejala de "tránsfuga y cargar directamente contra Compromís y PSPV, en la oposición. De este modo consideran que las formaciones progresistas han roto el pacto antitransfuguismo, y que lo han hecho “de una manera ruin, rastrera y muy poco apropiada para un municipio como Bétera, que busca la armonía y la convivencia de sus vecinos y vecinas”.

En palabras del portavoz del Partido Popular, Manuel Pérez, “con la ruptura de este Pacto y tal y como dice el mismo acuerdo, su no cumplimiento es una forma de corrupción y una práctica antidemocrática que se burla de lo que han votados los vecinos y vecinas de Bétera en las urnas”. A estas palabras la portavoz de Cs, Eva Martínez, ha continuado “se ha incumplido totalmente con los compromisos y principios básicos de este Pacto nacional y se han tirado por el suelo los avances y los esfuerzos por erradicar esta lacra política”.

No obstante esta situación no supone que automáticamente cambie la aritmética del pleno ya que el actual gobierno mantiene un bloque de 10 concejales (4 PP, 3 Mas Camarena-Torre en Conill y 3 Cs), frente a los 9 de la izquierda (6 Compromís y 3 PSPV), y también 1 de Vox y la concejala expulsada que deberá pasar al grupo de los no adscritos de mantener el acta.

Expulsión del partido

La situación ha hecho que el partido Mas Camarena-Torre en Conill se haya reunido de urgencia para apartar a María José Yago Villen de sus filas políticas tras, tal y como ha afirmado el portavoz del partido, Carlos Abad, “contravenir los criterios, fundamentos y principios básicos que sustentan esta formación así como el devenir de la misma dentro del Equipo de Gobierno”.

Por otro lado la Alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, ya ha tomado la decisión de retirar todas las competencias delegadas que hasta el momento ostentaba, María José Yago Villen, y que se harán efectivas mediante decreto mañana mismo. De esta manera, las delegaciones de Mujer e Igualdad pasarán a ser asumidas por otros miembros del equipo de Gobierno.