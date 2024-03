Denuncian un macrovertedero ilegal de las dimensiones de un campo de fútbol en el ámbito del PORN de la Albufera

Acció Ecologista-Agró denunció el pasado 30 de enero mediante un escrito presentado electrónicamente al Ayuntamiento de Aldaia y a la Conselleria de Medio Ambiente la existencia de un vertedero ilegal e incontrolado dentro del ámbito del PORN de la Albufera.

Señalan que en medio de la huerta protegida de Aldaia “se han estado acumulando durante años toda clase de residuos que amenazan la conservación de este ecosistema clave para garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria y que pueden perjudicar el humedal valenciano”. Ante esta situación se ha pedido a las autoridades competentes que actúen para poner fin en estos “comportamientos incívicos” y evitar que se vuelvan a producir en un futuro.

Los ecologistas denuncian que “la situación que se está viviendo en Aldaia es una vergüenza que desgraciadamente se repite en todos los municipios valencianos de huerta. Abandonarla para después poder justificar su destrucción con la construcción de nuevos polígonos industriales y nuevas residencias, para las cuales en la mayoría de ocasiones no subyace ninguna necesidad, ha motivado muchas reclasificaciones que deslegitiman la protección de la huerta”. Pero desde AE-Agró recuerdan que la huerta es un espacio que “ha sido declarado recientemente por la FAO como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (distinción SIPAM)”.

Denuncian que “estas inercias especuladoras con la huerta, como apuntamos no son nuevas y vienen acompañadas de la inacción perpetrada de la administración ante la problemática de los residuos. Así como, por supuesto, de la falta de conciencia generalizada sobre la necesidad de reducir la generación de desechos y de gestionarlas correctamente, de acuerdo con la legislación vigente”.

En este caso concreto, la zona del macrovertedero ilegal y que aseguran el Ayuntamiento de Aldaia tiene constancia, cuenta con varios niveles de protección. La parcela, que según el catastro dispone de 14.430 metros cuadrados, se ubica en suelo no urbanizable protegido y suelo no urbanizable común agropecuario, amparados por la ley de la huerta. Además, la parte correspondiente a suelo no urbanizable protegido se encuentra dentro del ámbito del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de la cuenca hidrográfica de la Albufera, según la cartografía del visor de la Generalitat Valenciana.

Los ecologistas manifiestan que la ordenanza municipal de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos de Aldaia, apunta que está en el Ayuntamiento a quien concierne la inspección y la realización subsidiaria de la limpieza de los solares de propiedad privada, como este, pudiendo cargar los gastos a las personas responsables. Por otro lado, de acuerdo con la ley 5/2022 de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular en la Comunitat Valenciana es la conselleria competente, la de medio ambiente, la responsable de vigilar, inspeccionar y sancionar estos hechos. Motivos por los cuales, Acció Ecologista-Agró ha elevado a ambas instituciones la denuncia del mencionado macrovertedero ilegal.

Los residuos acumulados en la parcela van desde todo tipo de plásticos, aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), grandes voluminosos, escombros, desechos de la industria automovilística y otros embalados “que no sabemos si contienen desechos peligrosos, que de ser así motivarían una infracción grave, de acuerdo con la normativa”.

Desde Acció Ecologista-Agró consideran “irresponsable” la no actuación del Ayuntamiento, enterado según vecinas del municipio de este macrovertedero ilegal, por todos los problemas sanitarios que la contaminación del suelo puede desencadenar. “Por eso, hemos pedido la clausura inmediata del vertedero o el cese del almacenamiento sin cumplir las obligaciones establecidas por la normativa de residuos (artículo 21 de la Ley 7/2022), la restauración de la realidad física alterada, consistente en la limpieza y recuperación de la salubridad e higiene de la zona afectada. Además de la imposición de la correspondiente sanción. Puesto que no podemos continuar mirando hacia otro lado”.

Aparte, señalan que en la zona adyacente al macrovertedero denunciado, se ubicará el Parque Empresarial Pont dels Cavalls, “plan al cual también hemos alegado dado que no responde a ninguna necesidad de las aldayeras, todo lo contrario. Implicará la pérdida de un millón de metros cuadrados de huerta, el desplazamiento de la biodiversidad que alberga este ecosistema y un aumento del riesgo de inundación, problema muy grave en este municipio atravesado por el barranco del Poio, con el incremento del sellado del suelo. Todo un despropósito, rescatado de los tiempos previos a la burbuja inmobiliaria, que hará menos resiliente el territorio de cara a la emergencia climática que tendríamos que estar enfrentando, y que, como un mantra es ignorada en este modelo urbanístico depredador”.