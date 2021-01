Se encuentran restos humanos en la segunda fosa del cementerio de Gandia donde se prevé exhumar 63 fusilados del franquismo

El pasado mes de diciembre empezaron los sondajes al cementerio municipal de Gandia para localizar siete personas que fueron fusiladas por la dictadura franquista el 7 de agosto de 1939, de acuerdo con la información suministrada por una de las familias implicadas en la investigación.

Este proyecto de localización, excavación, exhumación e identificación de los cadáveres de las fosas del franquismo del cementerio municipal está sufragado por la Diputación de València y es lo primero de esta índole que se realiza a Gandia donde, según la documentación existente, hay enterradas 63 víctimas.

La Alcaldesa de Gandia, Diana Morant, acompañada de los regidores delegados de Memoria Democrática y Servicios Básicos a la Ciudadanía, Nahuel González y Miguel Ángel Picornell, respectivamente, han recibido este miércoles al cementerio municipal a la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez, con motivo de los trabajos de excavación, dirigidos por Miguel Mezquida. Pérez ha acudido acompañada de Toñi Serna, la nueva Secretaria Autonómica de Cooperación y Calidad Democrática. También han estado presentes el Diputado provincial, Vicent Mascarell, y la Presidenta de la Asociación de Víctimas del Franquismo de Gandia, Nuria Martín, entre otros.

“Se trata de un hecho histórico, nunca Gandia había entrado al cementerio para hacer una tarea de investigación de las fosas de las cuales había indicios por la cantidad de fusilados al cementerio y otros espacios de la ciudad de represaliados del franquismo”, ha recordado la alcaldesa.

Las actuaciones empezaron el 16 de diciembre y concluirán en breve. Es una primera campaña de excavaciones donde se está intentando localizar algunas de las fosas con los republicanos de Gandia, la Safor y otras comarcas valencianas fusilados y enterrados en fosas al cementerio, tal y como indicarían los testigos y los trabajos de geo-radar realizados. El objetivo era encontrar al menos una fosa como mínimo. En esta actuación, financiada con 40.000 euros por la Diputación, se han hecho dos excavaciones; en una no se han encontrado restos humanos y se descartaría como fosa. Pero en otro lugar se ha podido localizar ya una de estas fosas con restos humanos, a pesar de que no se sabe todavía con exactitud si pertenecen o no a los represaliados.

Para la consellera “hoy vemos materializada la voluntad del Ayuntamiento de Gandia de abrir esas fosas y recuperar los restos. Una deuda que teníamos las administraciones públicas desde hace muchísimos años y que iniciamos la última legislatura. Nosotros ya nos marcamos desde el inicio de la legislatura tener un territorio libre de fosas; un objetivo muy ambicioso, pero si todas las administraciones trabajamos en esa línea será posible recuperar la dignidad de nuestro pueblo, de nuestro País, no de las víctimas, porque ellas nunca perdieron la dignidad y lucharon por nuestros derechos y libertades”. La consellera ha pedido disculpas, en nombre de la administración, a las familias de las víctimas, porque han esperado muchos años: “Muchos hijos e hijas ya no lo verán, y han sufrido mucho, sobre todo que los arrebataron, los mataron sus seres queridos y después no pudieron ni hacerlas un luto. Es una deuda histórica que tenemos las administraciones con ellas”.

En la misma línea, Morant ha asegurado querer romper con “el silencio y la indiferencia, que de alguna manera habían guardado la sociedad en su conjunto y las administraciones. Es el momento de alinear las voluntades, de hacer caso a las asociaciones de víctimas, que llevan tantos años reclamante a las administraciones la reparación de la memoria colectiva. Aquella fue la mayor de las injusticias y rendir un homenaje sincero a todas las personas que lucharon por las libertades era la tarea que había que hacer. Seguimos con la investigación y haremos todo el que haga falta, porque nuestra decisión firme se encontrar los restos, porque sus familias puedan despedirse como todas y todos queremos poder hacer”.

Por su parte, González ha agradecido la voluntad política unánime del Gobierno del Botánico, de la Diputación de València y de todo el Ayuntamiento de Gandia, que ha hecho posible que esta sea la legislatura de la reparación y de la justicia democrática “en una ciudad como Gandia que tiene a tantas personas fusiladas por sus ideas políticas y echadas en fosas...”. El regidor de Memoria Democrática ha anunciado la solicitud a las administraciones de más subvenciones para continuar con las tareas de investigación y exhumación.

Finalmente, desde la Asociación de Víctimas del franquismo de Gandia han asegurado sentirse muy esperanzados: “Estamos en las primeras fases para localizar las fosas y recuperar nuestros familiares, de los cuales estamos muy orgullosos, porque lucharon por su país y por la libertad; no hay que olvidarlo. Sabemos que es una tarea muy difícil, porque a Gandia no había documentación sobre la ubicación de las fosas y se ha hecho un gran trabajo de investigación y se continuará haciendo”. Precisamente, Martín ha pedido que todas las investigaciones realizadas pasen a formar parte del Archivo Histórico Municipal de la ciudad para que las generaciones próximas conozcan mejor el que pasó durante la guerra civil y la dictadura franquista “y que no se vuelva a repetir”.