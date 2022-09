Ontinyent pone en marcha un grupo de ayuda a familiares y personas próximas a un suicidio pionero en la Comunitat Valenciana

El Ayuntamiento de Ontinyent va a poner en marcha en el mes de octubre un grupo de ayuda a familiares y personas próximas a casos de suicidio consumado. Se trata de una iniciativa pionera en la Comunitat Valenciana y que se incluye a las acciones del Plan Municipal de Prevención del Suicidio, dentro del cual habrá tres nuevas charlas en las próximas semanas.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha presentado el nuevo grupo de ayuda acompañado por la concejala de Política para las Personas, Paula Soler, y la técnica de ADIEM Inma Barberá, y explicaba que este grupo “es un paso más dentro de la atención que venimos prestando desde antes de la pandemia para atender esta problemática, un tema incómodo pero que es una realidad, puesto que el suicidio es la primera causa de muerte no natural en la ciudad”.

El primer edil explicaba que la atención al suicidio “está muy protocolarizada a nivel clínico, pero hay otras vertientes en las que queríamos profundizar. Una ha sido la prevención, otra la sensibilización, y faltaba atender a las personas que han vivido esta situación en proximidad y ayudarlas a hacerle frente”, manifestaba.

Paula Soler recordaba en este sentido que dentro del Plan Municipal “hemos llevado a cabo acciones como la formación de figuras profesionales claves; la creación de un reglamento de actuación municipal; la elaboración de un protocolo para los medios de comunicación; y la organización de charlas tanto para el estudiantado como para la población en general. Con este nuevo grupo queremos que todas y todos tengan la oportunidad de recibir ayuda después de sufrir un caso de suicidio consumado a su entorno próximo”, explicaba.

Así, desde este jueves 8 de septiembre ya se ha iniciado el proceso de criba de las personas que quieran entrar al grupo, que se pondrá en marcha en octubre con un total de 12 plazas, reuniéndose quincenalmente en sesiones de aproximadamente 60 minutos, y que estará atendido por psicólogos y psicólogas con la máxima confidencialidad. Para añadirse habrá que ponerse en contacto con el departamento municipal de Servicios Sociales, con el departamento de salud mental del Hospital de Ontinyent, o con la asociación ADIEM.

Inma Barberá, la técnica de ADIEM encargada de coordinar este grupo, explicaba que “el grupo será un grupo dirigido, y no de ayuda mutua. No es muy numeroso para poder ofrecer la atención más personalizada, desmitificando ideas alrededor de la problemática y ayudante a gestionar emociones”. Barberá puntualizaba que para formar parte del grupo no es excluyendo el tiempo que haya pasado desde el suceso, ni tampoco ser familiar de primer grado.

Por otro lado, a la presentación a los medios se avanzaba la celebración en el mes de septiembre de tres nuevas charlas sobre prevención de la conducta suicida en los centros cívicos y CIM, retomando las que ya se llevaron a cabo en junio y julio sobre salud mental. Estas nuevas charlas tendrán lugar el 14 de septiembre en el CIM de San Rafel; 20 de septiembre en el Centro Cívico del Llombo; y 29 de septiembre en el Centro Cívico de Sant Josep.