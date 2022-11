Ontinyent revisa las liquidaciones de 80 empresas de telefonía, gas y luz para asegurarse que pagan sus impuestos

El Ayuntamiento de Ontinyent va a proceder a la revisión exhaustiva de las liquidaciones a los últimos 4 años de alrededor de 80 empresas de telefonía, gas y luz que operan en la ciudad, para asegurar que están pagando los impuestos que los corresponden.

La regidora de Hacienda, Natàlia Enguix, explicaba que “estas empresas tienen que pagar por ley un 1’5% de impuesto respecto de su facturación, en base a las cifras que las mismas empresas nos presentan, en concepto de tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público. En el actual contexto, estos sectores están disparando sus beneficios de manera muy importante: de los 279.000 euros de tasa se que pagó desde el último trimestre de 2020 al tercero del 2021, hemos pasado a 377.500 en el siguiente periodo equivalente, el que supone un incremento del 35% de la facturación. Ahora vayamos a comprobar si, incluso, habrían haber pagado más”.

Para comprobar que la facturación de los últimos 4 años de estas empresas se ajusta a la realidad, el Ayuntamiento contará con un estudio realizado por una empresa externa sin coste para las arcas municipales, puesto que el beneficio de esta empresa surgirá de una parte del incremento del que el Ayuntamiento recaudo de más en base a su trabajo. “Es una fórmula con la que ahorramos recursos humanos en la fiscalización de los pagos, y no generamos ningún gasto, sino unos beneficios que todavía no sabemos a qué cifra podrán llegar pero que no descartamos que puedan ser significativos. No se trata más que de hacer cumplir la ley y que pagan aquello que los toca, igual que hacen las personas que los pagan a ellos por estos servicios”, señalaba Natàlia Enguix.