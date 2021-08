Protesta contra los festejos taurinos de Alfafar y por la protección de la infancia

Alrededor de medio centenar de activistas se concentraron el pasado sábado a las puertas del Ayuntamiento de Alfafar pidiendo que los festejos taurinos "nunca vuelvan al pueblo y se proteja a las niñas y niños de esta violencia explícita tal y como recomiendan los máximos expertos".

Convocados por la plataforma antitaurina de Alfafar gritaron consignas como "basta ya de maltrato animal", "esto no es arte, los niños al parque", "la tortura no es cultura", "vergüenza me da la fiesta nacional" o "viva España antitaurina". La concentración contó con el apoyo y la presencia de Unides Podem y Compromís, formaciones que desde la oposición han defendido la protección animalista en la localidad; también acudieron otros colectivos animalistas de diversas localidades con carteles con fotos del toro embolado en los que se podía leer "Ni un euro a las fiestas crueles" o "La tortura como diversión la vergüenza de un pueblo".

Diego Nevado Martínez, responsable de la plataforma indica que es la cuarta vez que acuden a realizar este tipo de protestas. "Es una vergüenza que en pleno siglo 21 todavía se sigan permitiendo y subvencionando con dinero público atrocidades como el toro embolado, toro en cuerda o la cagada del manso que consiste en apostar dónde caga un animal y ganar 1.000 euros, sospechamos que suministrando laxante. El PP siempre ha mostrado su apoyo al lobby taurino sin pensar en ningún momento en el tremendo sufrimiento animal demostrado en informes de AVATMA que es una asociación que reúne a más de 500 veterinarios y no entendemos como el PSOE mira para otro lado y no se posiciona votando en contra a pesar de que en Gijón los socialistas han prohibido las corridas de toros haciendo unas contundentes declaraciones de que es maltrato animal impropio del siglo en el que estamos, esperemos que algún día ambos partidos evolucionen y consideren a los animales y a la infancia importantes en Alfafar dejando a un lado los temas políticos ya que lo primero es bienestar de todo ser sintiente y la dignidad de un pueblo".

En el manifiesto leído por el responsable de la plataforma indican que la violencia nunca debería volver a este pueblo ni las subvenciones millonarias que recibe la tauromaquia a nivel nacional y que solo en Alfafar ya son de 9.000 euros vulnerando a juicio de la plataforma los derechos de la infancia, según difundió la organización internacional AnimaNaturalis tras una investigación solo en la Comunidad Valenciana los festejos taurinos cuestan 37 millones de euros.

Protección al menor

Los impulsores de la protesta recuerdan que el artículo 70 de la ley 26/2018, de la Generalitat Valenciana, "no deja ningún género de dudas": "Las personas menores de edad no podrán participar ni asistir a competiciones deportivas o espectáculos cuyo reglamento contemple la producción de daños físicos o psíquicos sobre personas o animales o puedan implicar riesgos para la salud o seguridad del menor".

Añaden que el comité de derechos del niño de la ONU instó a España en 2018 a alejar a los menores de la violencia de la tauromaquia por considerarlo inadecuado para su estabilidad emocional y desde la plataforma piden que se cumpla la ley de protección de la infancia de la Comunitat Valenciana y las recomendaciones de los máximos expertos".