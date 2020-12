Sagunt retirará el nombre de la plaza Juan Carlos I pero el PP propone llamarla Felipe VI

Sagunt retirará el nombre de Juan Carlos I a una plaza del núcleo urbano del puerto de Sagunt, pero todavía falta decidir qué nombre le sustituirá, y el PP propone seguir la herencia dinástica y cambiar el nombre del rey emérito por el de su hijo, Felipe VI, una propuesta en la que se ha quedado solo.

El cambio de nombre fue propuesto por Compromís el pasado mes de julio en el pleno municipal, una propuesta que finalmente se cambió para que pasara a comisión y se estudiara qué nombre debía de tener la plaza-parque que todavía lleva el nombre del rey emérito.

En esta comisión de cultura cada grupo municipal debía aportar su propuesta, y entre ellas la que más aceptación ha tenido es la de Triángulo Umbral -propuesta por Iniciativa Porteña-, que es el nombre por el que se le conoce popularmente este espacio desde hace décadas, un nombre de referencia que ha prevalecido incluso por encima del de Juan Carlos I.

No obstante entre las diferentes propuestas el portavoz del PP, Sergio Muniesa, quiso mantener la legitimidad dinástica. "Desde el Partido Popular hemos propuesto que se mantenga su actual nombre, pero, como el equipo de gobierno no quiere, sea sustituida por la de Felipe VI, actual rey y representante de la Jefatura del Estado en nuestro actual sistema de monarquía parlamentaria, y que en nuestro municipio no tiene actualmente ninguna".

El PP también usó esta propuesta para atacar a los partidos que conforman el gobierno municipal afirmando que "PSOE, Compromís y EUPV no han querido secundar esta propuesta y en su posicionamiento se advierte nuevamente la idea de eliminar cualquier referencia en nuestra ciudad en defensa de nuestro actual sistema de monarquía parlamentaria".

Pero además el PP también criticó la política de renombrado del callejero y atacó la retirada de nombres de alcaldes franquistas en base a la ley de Memoria Histórica. Sergio Muniesa criticaba de este modo que se eliminaran los nombres de los alcaldes José Blasco o Emilio Adán "por el simple hecho de haber desarrollado su cargo en un periodo histórico concreto".

Finalmente el nombre de Triángulo Umbral ha sido el nombre con más respaldo por parte de PSPV, PP, EUPV y Ciudadanos.