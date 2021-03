Se retoma la vacunación valenciana con AstraZeneca entres policías y guardias: "Confiamos en la ciencia, hay que acabar con esta pesadilla"

"Confío al 100% en la ciencia, siempre que me he tenido que vacunar lo he hecho y he venido con muchas ganas porque lo que queremos es acabar cuanto antes con esta pesadilla y que todos acabemos bien". Esto es lo que explicaba este miércoles a las 16.30 horas J. H. P., guardia civil de 59 años, mientras aguardaba su turno para administrarse la vacuna de AstraZeneca en el punto de vacunación instalado en el hospital de campaña de La Fe, en València.

J. M., también guardia civil de 58 años, afirmó que "hay que vacunarse, no hay ningún problema, aunque después de todo lo que ha pasado es normal que pueda dar un poco de reparo, pero hay que confiar en las autoridades cuando dicen que las vacunas son seguras". F. M. , compañero suyo de 59 años, lamentó el incivismo de una parte de la sociedad: "La gente no se conciencia, no puede ser que haya quien hace fiestas privadas todos los fines de semana, hay un problema de concienciación".

Ellos fueron algunas de las 3.800 personas que estaba previsto que se vacunaran en toda la Comunitat Valenciana en una jornada en la que se recuperó la actividad del plan de vacunación, una vez superadas las dudas sobre los efectos secundarios en forma de trombos de los viales de la farmacéutica británica.

En el caso de hospital de campaña de València, estaba prevista la vacunación de 400 agentes de la Policía Nacional y guardias civiles, mientras que para este jueves la previsión es alcanzar los 4.000 vacunados, solo en este punto.

Además, Sanidad prevé recuperar este viernes y el sábado la vacunación de 116.000 docente y auxiliares de los centros educativos públicos, concertados y privados, tras verse interrumpido el proceso el pasado 15 de marzo, al poco tiempo de iniciarse el plan de vacunación.

La suspensión del proceso se produjo por orden del Gobierno, tras convocar un Consejo Interterritorial extraordinario en el que se comunicó a todas las comunidades autónomas el aplazamiento de la administración de la mencionada vacuna hasta que la Agencia Europea del Medicamento elaborara un informe sobre los problemas de trombos que se habían detectado, informe que ha descartado cualquier deficiencia de origen en el fármaco británico.