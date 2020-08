Un cooperante condenado en el 'caso Blasco' acusa a la "cúpula mafiosa del PP" en la Generalitat de convertir su vida en un "infierno"

El cooperante valenciano Fernando Darder, condenado en la pieza del Hospital de Haití del Caso Blasco a una pena de tres meses y un día por un delito de malversación de caudales públicos, ha rememorado en una carta el "verdadero infierno, mediático, social y judicial" que, a su juicio, sufrió al ser "utilizado por los tentáculos de una cúpula mafiosa representada por los equipos de gobierno de PP en la Generalitat Valenciana".

Darder, presidente de la ONG Esperanza sin Fronteras, recibió el encargo por parte de la conselleria de Rafael Blasco, corrupto confeso, de construir un centro hospitalario en Haití tras el devastador terremoto que sufrió el país hace una década. Blasco confesó el saqueo de los fondos de la cooperación valenciana que practicó siendo conseller autonómico y fue condenado a un año de prisión tras un polémico pacto con la Fiscalía anticorrupción.

El día de la detención, rememora Darder, los agentes "lo pusieron todo patas arriba". "Se llevaron todos mis documentos y mi ordenador, todo el esfuerzo y trabajo de más de una década. Yo seguía en estado de shock, más de diez policías desvalijaban mis bienes más preciados, mis proyectos", cuenta el cooperante, quien "solo repetía una y otra vez que era un error y que yo no había hecho nada malo, solo había hecho mi trabajo y orgulloso de mi gestión". "Pero la policía, me trató como si fuera uno de ellos", lamenta diez años después de los hechos.

"A partir de ese día, mi vida se rompió en mil pedazos" y "la prensa hablaba de tantas cosas feas e injustas sobre mí que lo único que se me pasaba por la cabeza era morirme". "Todo ello por el simple hecho de confiar en la Conselleria de Cooperación [entonces dirigida por el también condenado Rafael Blasco]", añade. Fue imputado en la pieza del Hospital de Haití por el "odio personal" que le profesaba, según dice, la Coordinadora Valenciana de ONG que ejercía la acusación popular.

Fernando Darder estuvo durante un lustro gravemente enfermo por un linfoma no Hodgkin y llegó a agonizar: "Desperté al borde de la muerte en el hospital La Fe y allí me quedé durante más de dos años a causa de mi gravedad", relata. El cooperante agradece la confianza de su familia y continúa apostando por la cooperación internacional. "Hoy me encuentro mucho más fuerte y listo para volver a retomar mi rumbo y destino solidario, ya que es lo único que tengo en la sangre y en mi ser", concluye Darder.