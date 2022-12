L’escriptor Josep Piera dona a Gandia tot el seu fons literari i documental

L’escriptor i poeta de Beiopa i Fill Predilecte de Gandia, Josep Piera (1947) ha manifestat la seua voluntar d’iniciar la donació a la ciutat del seu fons literari i documental. L’acte oficial ha estat una recepció aquest dijous a l’Ajuntament de Gandia on l’alcalde José Manuel Prieto ha rebut a Josep Piera, acompanyat pel vicealcalde, Josep Alandete; les regidores de Patrimoni i l’IMAB, Alícia Izquierdo i Liduvina Gil, respectivament; i els portaveus dels grups municipals.

Des de fa mesos que el departament de Patrimoni històric, artístic i cultural i l’IMAB estan fent un treball de catalogació del seu arxiu, del fons bibliogràfic, documental i fotogràfic, de primer ordre pel valor i pel volum, que passaran a formar part progressivament del fons bibliotecari municipal.

L’alcalde Prieto ha manifestat que “el que vull és agrair-li eixe gest a Josep Piera, la seua generositat i la de tots els grups polítics que han fet d’aquest un assumpte de consens. Perquè a més és la primera pedra de més coses; progressivament hi haurà més iniciatives. De moment, el que hi ha és un compromís de l’Ajuntament que al mes de maig hi haurà unes jornades sobre la seua obra, també una divulgació de tota la seua trajectòria cultural, literària i de compromís amb la societat. I anirem enriquint l’inventari cultural de la ciutat amb més aportacions a partir d’aquesta primera pedra”.

Biblioteca Josep Piera Beniopa

Una de les primeres accions és que la Biblioteca de Beniopa passarà a dur el nom d’un dels seus fills més ilustres: ‘Biblioteca Josep Piera Beniopa’. Part d’eixe extens fons bibliogràfic donat hi estarà físicament i es podrà consultar a la biblioteca, tal i com ha demanat expressament l’autor.

“Marifé i jo hem volgut així iniciar un procés de donació de la meua obra bibliogràfica, documental, gràfica i fotogràfica que puga dur a la creació d’un centre d’estudis literaris al voltant de la meua obra particular i de la literatura de la Safor en general, per tal de continuar augmentant el patrimoni i el prestigi històric i literari de la ciutat, bressol dels clàssics. Perquè el present és també ben significatiu, perquè sense passat i present no hi ha un futur. I això és importantíssim i la meua generació en general ho hem volgut remarcar honorant durant anys els clàssics i, ara, afegint-nos a eixa tradició. Els escriptors actuals tenim l’obligació de fer eixa aportació. A més, és correspondre al gest honorable i generós que va tindre la ciutat amb mi quan em va fer un dels seus fills predilectes”.

Aquest fons patrimonial de moment romandrà a la casa del poeta i la protagonista de ‘la Mestra’ (de Víctor G. Labrado), Marifé Arroyo, fins que les circumstàncies permeten la creació d’un espai vinculat al seu espai íntim i al del poble que el va veure nàixer, Beniopa.

Piera ha afegit “també he volgut que hui fora un acte protocolari amb tots els representants municipals, que per unanimitat nomenen tots els fills predilectes i adoptius… Per això vull que també passe pel Ple de la ciutat, màxim representant del poble”.

Per finalitzar l’escriptor ha agraït també a la seua companya de vida, perquè “jo no sé qui seria, però segur que gran part del que sóc li ho dec a Marifé”.