El Mediterránea Festival es trasllada de Tavernes de la Valldigna a Gandia

El Festival Mediterrània deixarà Tavernes de la Valldigna en 2023, però es mantindrà a la comarca de la Safor. Gandia serà el lloc on se celebrarà el festival musical d’estiu el cap de setmana del 18 i 19 d’agost, al Parc de la Festa.

El festival ja ha posat a la venda els primers abonaments i ha informat de les primeres actuacions confirmades, que seran Antònia Font, Derby Motoreta’s Ruquet Kachimba, La Fúmiga, Raule, Bjones, Els amics dels arts i Maren.

La direcció del festival explica, en un comunicat, que el canvi d’ubicació obeeix “a la circumstància d’haver de veure’s obligats a canviar de nou, i per tercera vegada, d’espai físic per a la celebració”. Agraeix a l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna i a la seua població pel gran acolliment que han tingut en aquestes últimes edicions i afirma que “mai és fàcil deixar arrere llocs que han sigut part de la teua vida”. A més, en els pròxims mesos s’anirà descobrint la resta del cartell.

Trencament per les “pretensions econòmiques”

L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna ha informat per la seua banda que no ha arribat amb un acord amb la promotora “vetlant per l’interés general de la població” degut “a les altes pretensions econòmiques i d’infraestructures que sol·licitava l’empresa promotora per a celebrar-lo en Tavernes”.

El regidor de Festivals, Josep Llàcer, assenyala que “durant setmanes hem fet tot el possible per a intentar rebaixar les pretensions, ja que vist l’èxit de les anteriors edicions, Tavernes és la millor opció per a celebrar el festival. Seguirem treballant en promoure nous festivals durant l’estiu, perquè Tavernes és garantia d’èxit i creixement per als festivals com s’ha pogut comprovar amb el propi Mediterránea o el Festivern”.