Xàtiva commemorarà el mil·lenari de l’obra literària àrab ‘El Collar de la Coloma’

Xàtiva ha presentat aquest dimecres la programació del 1.000 aniversari de l’obra ‘El Collar de la Coloma’, escrita a Xàtiva en 1022 per Ibn Hazm i un dels llibres de capçalera de la cultura musulmana.

“Aquest projecte va començar a perfilar-se en 2021 junt amb associacions, artistes locals i la ciutat de Còrdova i des d’aleshores li hem anat donant forma amb la col·laboració de distintes àrees de l’Ajuntament de Xàtiva”, ha Raquel Caballero, regidora de Cultura de Xàtiva, qui ha volgut agrair a les distintes associacions locals «la seua implicació en aquest projecte, haver sumat i haver proposat noves idees que han fet possible una programació tan variada, amb tantes disciplines, i en la que anem a poder gaudir tant la gent de Xàtiva com les persones de les comarques veïnes i els visitants de la nostra ciutat».

Entre la programació destaca la presentació de l’espectacle ‘Mester de Algarabía, El Collar de la Paloma. Historias y poemas de ayer y de siempre’ a càrrec de Rafael Álvarez ‘El Brujo’, que tindrà lloc el divendres 8 de juliol a les 23 hores i se sumarà a la programació de Nits al Castell. Precisament el Festival compta amb una altra cita vinculada al mil·lenari, ‘El collar de la Mediterrània’, prevista per al dissabte 30 de juliol i protagonitzada per Pep Gimeno ‘Botifarra’ amb la col·laboració d’artistes com Ahmed Touzani, Fraskito i Vangelis.

Altre dels punts destacats de l’aniversari serà la presentació el dissabte 7 de maig del llibre ‘El collar de la Coloma’, una edició de luxe amb motiu del mil·lenari realitzada per Antoni Martínez Revert amb participació gràfica de Miquel Mollà, i a la qual seguirà el concert-recital ‘El collar de la Coloma i l’ombra del núvol’ amb el músic Rafael Soriano, Ahmed Touzani i distints recitadors. Altra cita literària destacada serà la presentació de la reedició del llibre original, la qual tindrà lloc el divendres 22 de setembre també a càrrec d’Antoni Martínez.

Pel que fa a l’apartat cultural, altre llibre que es presentarà en aquesta programació serà ‘La luz que fuimos’, d’Antonio Manuel, el 23 de setembre al convent de Sant Domènec, acompanyat de tallers de cal·ligrafia àrab i escriptura de noms a càrrec d’Abdelaziz Bouhlassa Bachari. El 19 de maig a la Casa de Cultura es projectarà el documental «Nous tous» amb motiu del Dia Internacional de la Convivència en Pau, i per als dies 4 i 5 de novembre està programat també a la Casa de Cultura el XXIX Simposi de la Societat Espanyola d’Estudis Àrabs, centrat aquest any en ‘El Collar de la Coloma d’Ibn Hazm, Xàtiva i el segle XXI’.

Entre les cites musicals destaca el concert i presentació del CD de Capella de Ministrers ‘El Collar de la Coloma, sobre l’amor i els amants’, amb direcció de Carles Magraner, el qual se celebrarà el divendres 6 de maig al Gran Teatre de Xàtiva. A més a més, el 16 de juny, al pati de la Casa de Cultura, es presentarà el CD ‘Musicalitzant poemes del collar’, amb veu de Vicent Camps i música original de Miquel Pérez; mentre que el 2 de juliol als Jardins del Palasiet tindrà lloc el concert literari ‘L’amor des d’Ibn Hazm’ a càrrec dels grups de Cambra de la Societat Musical la Nova i amb Elies Barberà i Toni Espí com a recitadors.

Pel que fa a la vessant artística, el proper 28 d’abril es presentaran a la Biblioteca Municipal les carpetes de gravat commemoratives de l’aniversari del Collar de la Coloma, amb la seua autora Angela Malysheva, mentre que del 2 de juliol al 20 d’agost se celebrarà a la Plaça del Collar de la Coloma i als carrers adjacents l’exposició conjunta ‘Art als balcons’, amb una dansada popular durant la inauguració. A la Casa de Cultura també es podran trobar tres exposicions: una del 7 al 30 d’octubre a càrrec dels pintors de Xàtiva i amb la participació de pintors de Còrdova amb el títol ‘Xàtiva, el collar i la Coloma’; altra del 4 al 25 de novembre organitzada per Juan Ramon Blesa amb el títol ‘El Collar de la Coloma’; i una tercera del 2 al 31 de desembre sobre gravats a càrrec de l’alumnat de les mastersclass de gravat que se celebraran de setembre a novembre al Centre Cultural de Xàtiva amb tècniques com ara aiguafort, aiguatinta, vernís tou, fotopolímers, punta seca i mezzo-tinto, collagraf i linogravat i gofrat.

Pel que fa a l’apartat turístic, del 10 al 12 de juny s’ha organitzat un viatge cultural a Còrdova, ciutat originària d’Ibn Hazm, organitzada per la regidoria de Joventut; mentre que la regidoria de Turisme ha organitzat per als dies 30 de setembre, 1, 7 i 8 d’octubre la ruta històrica i cultural ‘La lluna i la coloma’ així com visites guiades de la ruta àrab durant el mes d’octubre.

També s’han organitzat activitats per als més joves a través del Centre Cultural Joventut, Oci i Cultura (JOC). El 30 d’abril es realitzarà un taller de cuina chebakia i un Kahoot de cultura musulmana, el 28 de maig un taller de cuina de falàfels i humus, el 25 de juny un taller de henna i el 30 de juliol un taller de poesia, collaret de la Coloma i Et marroquina.

Logotip de l’aniversari

A la presentació també ha estat present el dissenyador del logotip de l’aniversari del Collar de la Coloma, Pau Esplugues, qui ha indicat que la imatge de l’aniversari està basada en la pica de marbre del segle XI que es troba al Museu de l’Almodí, sent un dels pocs elements que queden de l’època andalusí a la nostra ciutat, la mateixa en que va ser escrita ‘El Collar de la Coloma’.

“En la Pica trobem sis medallons que fan al·lusió a diferents representacions, una d’elles amb dues aus amb els colls entrellaçats representant a la perfecció la relació entre els amants que es tracta al llibre, i que va utilitzar Antoni Martínez per a escriure la reinterpretació de l’obra”, ha explicat l’autor Pau Esplugues, qui ha utilitzat quatre d’aquests medallons per a representar el dígit del mil·lenari. El logotip utilitza els colors negre, gris i blanc i el material gràfic s’inspira en ‘Les mil i una nits’, utilitzant dibuixos de tapissos, filigranes i colors com el granat que simbolitza l’erotisme de l’època i el daurat que simbolitza riquesa i poder.