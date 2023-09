La deficiente puesta en marcha del programa Xarxa Llibres en Bachillerato genera malestar entre las familias

La Confederación de AMPA Gonzalo Anaya y el grupo parlamentario Compromís se reunieron el pasado jueves en las Corts para analizar las problemáticas del inicio de curso escolar, un encuentro en el que participaron Ruben Pachecho, presidente de la Gonzalo Anaya, junto a otros miembros de la ejecutiva de Fampa; Joan Baldoví, síndic de Compromís; el portavoz de Educación Gerard Fullana; y la diputada Verònica Ruiz, y en el que se puso de manifiesto el malestar de las familias por la puesta en marcha de Xarxa Llibres en Bachillerato.

Durante la última semana, la Confederación de AMPA Gonzalo Anaya ha recibido incidencias de las AMPA por la aplicación del programa en este ciclo, un nuevo proyecto del curso 2023-2024 que el nuevo Consell hereda del Botànic. “Trasladamos el malestar de las AMPA de los IES afectados por cómo se está aplicando la nueva convocatoria. Y es que familias asociadas a la AMPA nos han explicado que la Xarxa Llibres no está funcionando a Bachillerato y que han recibido un mensaje de los institutos en los que les piden que compren los manuales por su cuenta porque no tienen suficiente dotación”. Por este motivo, la Xarxa Llibres “solo cubrirá dos o tres libros”.

La Confederación Gonzalo Anaya ha contactado con la Conselleria para tratar de esclarecer la cuestión y la respuesta es que quieren atender caso por caso y que la dotación es global. La pregunta sin respuesta formulada por la confederación de Fampa es si las familias “tenemos que comprar los libros de bachillerato o no, sea cual sea el caso”.

La realidad que ha observado la Confederación Gonzalo Anaya a través de comunicaciones con las familias de los centros y de las AMPAs de los institutos es que, en muchos centros, el alumnado de segundo de Bachillerato no ha podido dejar el lote completo para el alumnado de primero, que debe dejar al menos el 85% de los libros del curso anterior para poder recibir el lote completo de segundo. El alumnado de segundo de Bachillerato “ha decidido no participar en la Xarxa Llibres por dos situaciones concretas: los libros que tenían en primero eran alquilados o prestados; o porque quieren repasar materias y prefieren quedarse con los libros”. Según explican las familias, ese es el motivo el que la baja participación del alumnado de segundo de Bachillerato en Xarxa Llibres: “esto ha provocado que no haya libros suficientes para primero de Bachillerato, curso que promociona de la ESO con una elevada participación en la Xarxa Llibres”.

En la reunión, la Gonzalo Anaya y Compromís han coincidido en que, ante esta realidad, la Conselleria de Educación “tiene que adaptar la nueva convocatoria a las necesidades de las familias y sufragar los lotes completos de primero y segundo de Bachillerato”, lo que implica “abonar el importe de los libros de texto adquiridos ya por las familias para poder crear el banco de libros en todo el ciclo, tal como se hizo a Primaria con la creación de la red, y ampliar la dotación económica si es necesario para que los centros educativos que no han dicho a las familias que compren los libros, puedan adquirirlos”.

Buscar soluciones para implementar Xarxa Llibres en Bachillerato

Según Pacheco, “es evidente que hace falta reacción y capacidad de buscar soluciones para que la Xarxa Llibres de Bachillerato nazca tan completa como sea posible. Los libros de texto de Bachillerato son los más caros y, por eso, tanto los centros educativos y sus equipos directivos, como las familias, necesitan una respuesta de la Conselleria de Educación lo más urgente posible”.

Por su parte, Fullana ha señalado que la “inoperancia” de la Conselleria en este inicio de curso está yendo “más allá del caos que han generado en las adjudicaciones docentes y se extienden a más ámbitos. Con un sistema que funcionaba como el Xarxa Llibres, su desidia e incapacidad de gestión está provocando que la ampliación a Bachillerato en este curso esté en grave peligro”.

En ese sentido, Compromís ha registrado una pregunta parlamentaria para conocer cuáles son las medidas que aplicará el Consell para solucionar las deficiencias detectadas por las Ampas en el programa Xarxa Llibres en Bachillerato.

“Exigimos al conseller José Antonio Rovira y a su equipo que dejen de estar ausentes y que pongan soluciones para que en este curso los alumnos de Bachillerato puedan disponer de sus libros de texto de manera gratuita como ya estaba estipulado”, ha concluido Fullana.