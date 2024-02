Cevisama arranca su 40 edición con expectativas de tener “muy buena feria” a pesar de la incertidumbre

Cevisama 2024 ha abierto sus puertas al público este lunes en una edición marcada por la celebración de su 40 aniversario, la incertidumbre que vive la industria gasintensiva y las palabras de duelo por el trágico incendio mortal que conmocionó a la ciudad solo unos días antes.

Con más de 500 firmas expositoras, 850 empresas extranjeras y 430 compradores nacionales invitados, los profesionales de la cerámica han empezado a llegar desde primera hora al certamen para conocer las nuevas tendencias de la industria y desde la organización, el vicepresidente de Ascer, Ismael García, ha afirmado que esperan tener una “muy buena feria” .

La inauguración oficial, a las 12.30 horas, ha corrido a cargo del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón; la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, y el vicepresidente de Ascer y miembro del comité organizador de Cevisama, Ismael García. También han asistido la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, otros miembros del Consell y representantes del empresariado.

García, Torró y Mazón ha iniciado sus discursos mostrando el “enorme pesar” que el incendio ocurrido el jueves y trasladando el cariño a los familiares y amigos de las diez personas fallecidas. Asi, el 'president' ha expresado su “extraordinariamente difícil y contradictoria sensación de que la vida sigue”.

Pese a ello, Mazón ha señalado que Cevisama es una cita “muy importante” para el Consell y ha expuesto el apoyo del gobierno valenciano a esta industria con medidas para “reforzar esta dura lucha que tiene el sector cerámico, que está haciendo sus deberes bien y que sigue necesitando más y más apoyo por parte de todos”.

Mazón ha destacado, en ese sentido, que la Generalitat ha “triplicado” las ayudas a fondo perdido a través del Instituto Valenciano de Finanzas, junto con una campaña “extraordinaria” de promoción del sector cerámico en “mercados de interés” por 600.000 euros para este año 2024, en “un ejemplo de colaboración público-privada”.

El presidente de la Generalitat ha señalado el apoyo a la feria “ventana de visibilidad” de la sostenibilidad, capacidad creativa y proceso fabril de un sector que demuestra ser “maduro” y del que en el Consell se sienten “extraordinariamente orgullosos”. “Vamos a luchar duro para que la cerámica pueda salir hacia delante”, ha asegurado, antes de señalar que el Consell apoya las reivindicaciones del sector y que es fundamental que las administraciones actúen con rapidez.

Por su parte, Rebeca Torró ha anunciado que el Gobierno ampliará en seis meses, hasta los doce, el plazo que tienen las empresas de cerámica y del resto de industrias gasintensivas para poder regularizar su pago a proveedores, de forma que cumplan la ley de subvenciones y no tengan que devolver las ayudas que han recibido por los sobrecostes por la guerra de Ucrania. Además, ha subrayado que el Gobierno central es consciente de que tiene que “seguir avanzando” en su apoyo a esta industria.

La secretaria de Estado ha puesto en valor cómo el sector cerámico “ha sido capaz de ser resiliente apostando por la innovación, por el desarrollo tecnológico, por el diseño, por la calidad”. “Hoy en esta 40 edición de Cevisama lo va a volver a demostrar”, ha indicado.

Desde el sector, Ismael García ha señalado que “Cevisama este año se viste de fiesta para celebrar su 40 aniversario” y ha destacado las actividades que se desarrollarán en la Plaza Activa, donde se ejecutarán diferentes trabajos de prescripción, distribución, así como foros de arquitectura y entregas de premios.

García ha agradecido a la Generalitat “el enorme esfuerzo que ha hecho dotando a Cevisama de un potente presupuesto que, manejado impresionantemente por la Dirección y el Comité de Técnicos, ha conseguido captar a casi un millar de clientes divididos entre distribución, prescripción y colocadores”. “Por todo ello, entendemos que vamos a tener una muy buena feria”.

Marcas y ponentes

Más de 500 firmas de cerámica, equipamiento de baño, tecnología, materiales sostenibles, construcción industrializada y piedra natural y unos 100 ponentes expertos en arquitectura, diseño y construcción esperan a los profesionales en una edición muy especial que contará con la presencia de las grandes marcas.

Peronda, Roca, Natucer, Baldocer, Keraben Grupo, Grupo STN, Aparici, Apavisa, Decocer, Vives, Arcana, Poalgi, Ramón Soler, Raimondi, Arttros, Fila, Irsap o Cevica son solo algunas de las de empresas que estarán en Cevisama 2024.

La campaña de compradores de Cevisama en su 40 aniversario ya ha superado a la de 2023. Asistirán más de 850 empresas extranjeras VIP y más de 430 compradores nacionales invitados por el certamen, elegidos cuidadosamente por su perfil por las marcas expositoras, que han propuesto a sus mejores clientes.

Empresas de USA como Merola Tile Distribution, Coastal Tile, Emser Tile, Nemo Tile, Cancos Tile, Julian Tile, así como los principales distribuidores franceses, como Point P. Saint Gobain o Groupe Ayor y Union Materiaux. Cevisama contará con la asistencia de empresas alemanas asociadas a BDB (Bundesverband Dutscher Baustoff-fachhandel) asociación de mayoristas, así como de la Federación Belga de Materiales de Construcción (Adimat Bv y sus empresas asociadas)

De Reino Unido asistirá la asociación de materiales de construcción y otras empresas británicas como Tile Giant, Fired Earth Ltd, Porcelain Superstore, Nmbs, Tile Mountain, Btc Distribution Ltd o Al-murad Tiles y las canadienses Olimpia Tile, TILELINK, ACACIA TILE INC o Quality Tile Import LTD, entre otras. Cabe destacar, además, una misión especial realizada en colaboración con ASEBEC de empresas productoras de Kazakhstan y Uzbekistan.

Una de las grandes novedades de esta edición será el espacio Plaza Activa, diseñado para ser el epicentro de las actividades y eventos más destacados de la feria. Será el lugar en el que se celebrarán los Alfa de Oro, el Foro de Interioristas y la Gala del 40 aniversario, pero también el espacio que acogerá el prestigioso Foro de Arquitectura.

Proalso contará con un espacio didáctico en el que los mejores profesionales realizarán demostraciones en vivo sobre cómo aplicar diferentes productos. Además, se ha creado una experiencia inmersiva dentro de una tienda con la que poder valorar y entender mejor las nuevas necesidades según los hábitos de consumo actuales.

La tercera novedad es el showcooking que unirá cerámica y gastronomía y en la que de lunes a jueves un chef de renombre preparará cocina de vanguardia para los visitantes en una demostración en directo.