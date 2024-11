Sindicatos denuncian que la Conselleria de Sanidad está cubriendo las vacantes con voluntarios y redoblando turnos

Sindicatos destacan que se están cubriendo las vacantes sanitarias con voluntarios, redoblando los turnos, que serán retribuidos, y habilitando asimismo a los liberados para que puedan colaborar en los departamentos que se han visto más afectados por la DANA, como son la agrupación sanitaria del Hospital General de Valencia, la Fe y Peset.

Sanidad celebró con los sindicatos una mesa sectorial extraordinaria este sábado para acordar medidas excepcionales por las inundaciones en la provincia de Valencia, que hasta el momento ha dejado 211 víctimas mortales.

Al respecto, el sindicato CESM Comunitat Valenciana, Víctor Pedrera, ha destacado “todos los delegados del sindicato médico están a disposición de Conselleria para acudir a donde se nos requiera en tareas de refuerzo médico como ya se ha hecho en Massanassa y otras poblaciones de la horta sud”. Así, ha resaltado que “se ha establecido un turno de voluntarios para cubrir vacantes y se están cubriendo todas”.

Pedrera ha resaltado la creación un Comité departamental, con reuniones y actuaciones en cada dirección general, con gabinete de crisis diario de mañana y tarde, así como la constitución de un Comité de Crisis permanente bajo la dirección del Director General de Salud Pública.

Asimismo, ha destacado que Sanidad “reconocerá la jornada como trabajada a los trabajadores afectados que no pudieron desplazarse porque se quedaron atascados y no pudieron acudir a su puesto de trabajo” y que se habilitará una línea de autobús, con un itinerario marcado, con origen y destino, cuando se tengan abiertas todas las vías de circulación con destino inicialmente al Peset, La Ribera, La Fe, y Manises.

Por su parte, la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitatios de CCOO PV, Rosa Atiénzar, ha resaltado que el conseller ha recogido la propuesta que le trasladaron de “dotar al personal de la documentación necesaria para justificar el desplazamiento por carretera del personal a sus centros de trabajo” en las zonas afectadas.

Causa de fuerza mayor por catástrofe

Asimismo, resalta que “mientras no sea posible o seguro el desplazamiento se ha puesto en marcha el nuevo permiso 'causa de fuerza mayor por catástrofe'” y que “en el caso de las personas que trabajan en las zonas afectadas pero no viven ahí, y por lo tanto no pueden acudir a su centro de trabajo, la Conselleria de Sanidad les está reubicando”.

Por otra parte, los sindicatos han señalado que no hay falta de medios de protección de momento en ningún punto y al respecto Atiénzar ha recordado que la conselleria tiene la obligación de dotar al personal de los medios necesarios para garantizar su seguridad y salud. Así, ha apuntado que si el personal tiene que transitar por las zonas afectadas, debe dotarles de calzado “alto, impermeable y antideslizante”.

Por su parte, Satse calcula que unas 300 enfermeras no pudieron ayer acudir a trabajar a los centros sanitarios de las localidades afectadas, pero que Conselleria de Sanidad “cubre algunas de estas ausencias y otras con módulos de refuerzo”.