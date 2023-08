La 40 edició de Sagunt a Escena ha congregat a més de 12.000 espectadors

El 40 aniversari del festival Sagunt a Escena aquest mes d'agost ha congregat a més de 13.000 espectadores i ha omplit les grades del Teatre Romá en quasi totes les seues funcions, tant en les places i els carrers, on s'ha programat els espectacles gratuïts de la secció Off Romà, destinada a la creació de nous públics.

El festival organitzat per l'Institut Valencià de Cultura, ha oferit un total de 22 espectacles i 21 funcions entre el 3 i el 27 d'agost. Com cada any, l'oferta ha sigut diversa, amb obres de teatre de text, de dansa, de música clàssica i contemporània, de circ, de titelles i de clown.

“El públic de Sagunt és molt fidel. Algunes propostes esgoten localitats setmanes abans de la representació, amb espectadores i espectadors que acudeixen a diverses propostes i repeteixen any rere any. També observem molta varietat: famílies senceres o grups d'amics i amigues de diferents edats gaudint juntes, veïnes de la ciutat i altres països, públic expert i primeres aproximacions a l'experiència escènica, però sempre en arribar el moment de l'aplaudiment, la sensació compartida és la d'haver participat d'un acte ancestral, que ens identifica i ens permet avançar com a societat”, ha valorat la directora de Sagunt a Escena, Inma Expósito.

La de 2023 ha sigut una de les seues edicions més reeixides, amb aforaments complets en el 50% de les seues funcions en el Teatre Romà i un elevat augment de les xifres d'assistència. En total, es va registrar la presència de 8.787 espectadors i espectadores, un 11% que l'any passat, en què es van ser 7.889.

El mil·lenari monument històric va protagonitzar plens complets en quatre de les seues nou funcions: ‘Èdip Rei’, de Bambalina Teatre Practicable; ‘La comedia de los errores’, de Mixtolobo; ‘Las nubes’, d'Hiperbòlica Produccions; i ‘Salomé’, de Pentación Espectacles.

La resposta també va ser entusiasta en els concerts de Christina Pluhar amb l’Arpeggiata i Maria de la Mar Bonet, i Sandra Monfort i María José Llergo, que van superar el miler de melòmans i melòmanes, respectivament.

Ràdio i nous públics en Off Romà

“El centre històric de Sagunt s'ompli de vida durant el festival. Els i les visitants aprofiten per a recórrer els racons més emblemàtics o visitar el castell i és quasi impossible trobar taules lliures en els bars i restaurants. Hi ha un ambient de concòrdia amb el veïnat que pren la fresca a les portes de les cases, la qual cosa li afig encant a la visita. Més enllà del valor cultural o estètic, Sagunt a Escena és una experiència global”, destaca Expósito.

A això també contribueix la secció Off *Romà, programada en diferents espais a l'aire lliure repartits tant per Sagunt com pel Port de Sagunt. Enguany, a més d'ubicacions ja conegudes com la Glorieta, l'Auditori Triangle Umbral i el Centre Cívic, s'han sumat dos nous escenaris, la plaça dels Tarongers i la Casa dels Berenguer que, en l'arrancada del festival, el 3 d'agost, va acollir, així mateix la retransmissió en directe d'un programa de Plaza Ràdio per a commemorar l'aniversari.

Les cites que més van atraure a la ciutadania van ser el concert del Diluvi, amb 500 assistents, i les peces de dansa de Cia David Moreno i Cristina Calleja, ‘Surats’, i Pepa Cases, ‘Voràgine’, que van superar cadascuna els 300 espectadors. En total, es van comptabilitzar 3.500 persones, mig miler més que en 2022.

L'audiència valora tant la tragèdia i la comèdia clàssiques com les propostes més contemporànies, i aplaudeix a grans figures de la talla de Belén Rueda, Pepe Viyuela, Pepón Nieto i Cayetana Guillén Corb, protagonista de la peça de dansa ‘Pandataria’, i a talents que no són coneguts del gran públic.

“Aquesta 40 edició ha resultat emocionant perquè ha suposat un aniversari redó, però volem que, any rere any, Sagunt a Escena es posicione com a festival d'estiu de referència”, anhela la directora del festival.