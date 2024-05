La bailarina Evelyn Tejada, de República Dominicana, gana el Certamen Coreográfico 10 Sentidos 2024

La pieza ‘0.4mm’ ha sido la ganadora del Certamen Coreográfico de la XIII edición del Festival 10 Sentidos. 9 Compañías participaron en la competición que se celebró en el Auditorio de CaixaForum València. La coreógrafa y bailarina de República Dominicana Evelyn Tejada ofreció una interpretación del agotamiento como recurso cotidiano.

Con una camiseta como analogía de la propia epidermis, Evelyn Tejada investiga la búsqueda y cuestionamiento de la identidad propia, así como de la inagotable insatisfacción e incomodidad que conlleva esta constante conversación con uno mismo. La propuesta existencialista se alzó con el premio otorgado por el jurado profesional y una pieza exclusiva de la firma Lladró.

El jurado de esta edición estuvo conformado por: Lucy Bayliss, directora del Programa Creativo de la organización británica de danza, DanceEast; Beatrice Horn, programadora/comisaria de la Biennale de Lyon-Maison de la Danse; Dieter Jaenicke, fundador, director y programador de la agencia alemana ‘Internationales Theaterbüro’; Settimio Pisano, miembro del Consejo Directivo del festival Primavera dei Teatri (Italia); y Lorenzo Pappagallo, director artístico del Festival Escena Patrimonio.

Un jurado internacional de figuras destacadas del mundo de la danza y las artes escénicas para evaluar las propuestas que extiendan las fronteras de la danza contemporánea, objetivo del Certamen Coreográfico. El encuentro que se celebra en el marco del Festival 10 Sentidos, organizado por Meritxell Barberá e Inma García, es ya espacio referente para el impulso de jóvenes creadores y creadoras y compañías emergentes.

El grupo ‘Focus Days’ de profesionales internacionales otorgó su premio a las bailarinas Irene de la Rosa y Rosa Sanz por su pieza ‘Entonces, ¿quién entiende esto?’. La obra de las artistas españolas estudia la vanguardia en el flamenco y examina su evolución futura desde una perspectiva de género mediante el encuentro de las dos bailaoras y su diálogo sobre la autenticidad y la pureza del arte. El premio Focus Days consiste en una residencia y asesoría para proyectos en desarrollo y una invitación para participar en el Certamen Coreográfico 2025 como compañía invitada.

La compañía ‘Mar Garía y Javi Soler’, ganadores de la pasada edición del premio Focus Days, presentó su nueva propuesta ‘Miccionario’ como actuación previa a conocer la propuesta ganadora de 2024.

Por otro lado, el Club de Espectadores Jóvenes 10 Sentidos - IVAJ premió la obra de los italianos de Compagnia Bellanda. Su obra ‘Simposio’ impresionó al público joven y adolescente que participa de todas las actividades del Festival junto a IVAJ - Carnet Jove.

Finalmente, el premio Migrats Dansa invitó a la compañía italiana Matteo Sacco a ser parte de la programación del Ciclo Migrats en la edición 2024 con su su obra ‘A little grief’, que se pudo ver en el Certamen 10 Sentidos.

Continúa la XIII edición del Festival 10 Sentidos

La presente edición del festival de las artes vivas de Valencia continúa su programación hasta el próximo 18 de mayo.

La noche del 8 de mayo, La Rambleta recibe el programa doble conformado por la Zagreb Dance Company y la compañía ‘Beatriz Mira & Tiago Barreiros’. Los primeros, con su obra ‘Up&Up’, la reconocida compañía de danza contemporánea, presentan un ritual conjunto en el que seis bailarines descubren la alegría de pertenecer a una comunidad y la responsabilidad del individuo hacia ella. Seguidamente, los bailarines portugueses interpretarán su obra ‘the horMoans’, una exploración de lo primordial, los impulsos y los lugares como dos habitantes de una tierra lejana.

El jueves 9 de mayo a las 18:30h, se inaugura en la Fundación Mainel la exposición fruto del Concurso de Dibujo Infantil 10 Sentidos. Abierta hasta el 31 de mayo, la selección ofrece la visión de La Cultura de los más pequeños con su mirada siempre abierta al aprendizaje y despojada de prejuicios e imposiciones.

Los días 10 y 11 de mayo, el Teatre el Musical (TEM) acoge la obra de la artista multidisciplinar italiana Francesca Grilli. La pieza ‘Sparks’ es un ejercicio de interpretación que creará un cambio en la relación entre adultos y niños en el que ahora serán los infantes quienes narrarán el futuro a los mayores.

El 10 de mayo, los estudiantes de la Universidad LABA Valencia, School of Art, Design and New Media, darán una entrada íntima y personal a las visiones en torno a la ciudad que los ha acogido. La exposición ‘Miradas y recorridos íntimos’, que tendrá lugar en la sala de exposiciones de Las Naves Valencia, será un tributo a las urbes por la que transitan nuestras vidas y a la riqueza de sensaciones, historias, experiencias y hasta miedos que nos recorren diariamente.

Espai Inestable presentará el sábado 11 de mayo y domingo 12 la primera obra de los dramaturgos Iván Mozetich y José Ramón Pujante. Una vuelta a los años noventa como la adolescencia del tiempo y un romance entre generaciones. La programación de la primera semana concluye en el Centre del Carme Cultura Contemporànea con el laboratorio de imaginación del artista cubano José Ramón

Hernández y su vivero de creación Osikán. Bailar el cuerpo extraño (II), es un ejercicio de sanación colectiva, de escucha y espiritualidad desarrollado con personas migrantes del sur global.

El Festival 10 Sentidos continúa la programación multidisciplinar de su XIII edición, PorLaCultura, por todos los espacios culturales de la ciudad de Valencia hasta el próximo sábado 18 de mayo.