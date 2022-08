Carlos Acosta trasllada l’esperit cubà al Teatre Romà én el Sagunt a Escena

El Festival Sagunt a Escena, organitzat per Cultura de la Generalitat per mitjà de l’Institut Valencià de Cultura (IVC), ofereix demà dia 11 al Teatre Romà (22.30 hores) un dels espectacles més esperats del seu programa, ‘Tocororo’, d’Acosta Danza. Es tracta de la primera coreografia que va crear Carlos Acosta quan encara era intèrpret en el Royal Ballet de Londres, formació en què va ser primer ballarí fins a 2016. L’obra és un reflex de les inquietuds, els anhels i els desitjos d’un jove cubà que ben bé podria ser el mateix artista.

Sobre la presència de la formació, la directora del festival, Inma Expósito, ha subratllat que és “un espectacle festiu i efusiu, executat amb el rigor de l’escola neoclàssica cubana, hores d’assaig interminables i perfecció tècnica. Acosta treballa amb solvència coreogràfica tant el gran grup com l’escala mitjana i la individual. És una oportunitat única per a veure a Sagunt una de les millors companyies del circuit”.

Carlos Acosta és una de les estreles del ballet mundial. Amb només 16 anys va guanyar la Medalla d’Or en el Gran Prix de Laussane, la competició més important d’aquesta disciplina. Això li va obrir les portes a les millors companyies de ballet d’Europa i els Estats Units, en les quals va estar ballant fins que es va convertir en primer ballarí del Royal Ballet de Londres, formació a la qual va romandre vinculat fins a 2016.

De l’abast de la seua figura parlen reconeixements tan destacats com el Benois de la Dansa al millor ballarí, el Premi Nacional de Dansa de Cuba o haver sigut nomenat Comanador de l’Orde de l’Imperi Britànic. Nascut en una família humil de l’Havana, la seua arribada a la fama internacional del ballet va ser el fruit de molts anys de sacrifici i renúncia que ell mateix va narrar en el llibre ‘No way home’. La cineasta Icíar Bollaín es va acostar a la seua peculiar història en ‘Yuli’ (2018), pel·lícula estrenada en el Festival de Sant Sebastià per la qual Acosta va estar nominat en la categoria de millor actor novell dels Premis Goya. Des de 2020 Acosta és director del Birmingham Royal Ballet.

Un títol evocador

Tocororo és el nom de l’au nacional cubana. En el seu plomatge conviuen el roig, el blau i el blanc, colors de la bandera nacional. És una au que mor si viu en captivitat i s’ha convertit en un símbol molt estimat a l’illa. Com afirmava el mateix Acosta, “volia que l’espectacle fora inqüestionablement cubà”.

‘Tocororo, fábula cubana’ es va estrenar en 2003 al Gran Teatre de l’Havana Alicia Alonso. L’espectacle va marcar l’inici com a coreògraf de qui fins a aquell moment havia sigut un dels ballarins tècnicament millor dotats per a la interpretació dels rols clàssics de la història del ballet.

Per a la seua primera creació, Acosta es va inspirar en costums i personatges de la societat cubana. Temes com la migració, l’amor filial i eròtic, la violència urbana i el desarrelament componien un relat acolorit sobre la recerca de nous horitzons. L’espectacle va trencar tots els rècords de taquilla al Teatre Sadler’s Wells de Londres i va ser nominat a un Premi Olivier en 2004.

El desembre de 2016, la companyia Acosta Danza, acabada d’estrenar, va presentar, al mateix Gran Teatre de l’Havana, la versió ‘suite’ de l’espectacle, sense haver deixat de representar-la internacionalment des de llavors.

La riquesa i el sincretisme de la dansa i la música cubana, una fusió de ritmes africans, caribenys i d’altres influències europees, és el to que marca un espectacle dinàmic i colorista interpretat per un elenc de joves ballarins i ballarines de la companyia, la seu de la qual comparteixen les ciutats de l’Havana i Birmingham. Alexander Varona és el ballarí convidat per a assumir el paper principal de l’espectacle. L’acompanyament musical va a càrrec d’un ‘combo’ de percussió, cordes, piano i vent que inclou veus.

Equip artístic de nivell

Per a abordar aquesta creació, Acosta va comptar amb el talent musical de grans intèrprets i compositors. Miguel Núñez, Hammadi Valdés i José Portillo signen les diferents parts musicals de la peça. Tots ells han tocat i compost per als grans noms de l’escena musical internacional, no només amb artistes cubans com Chucho Valdés, Omara Portuondo o Pablo Milanés, també amb Fito Paéz o Milton de Nascimento, amb compositors com Gustavo Dudamel i formacions com la London Pilharmonic Orchestra.

Carlos Repilado en el disseny de llums i Salvatore Forino en el de vestuari són altres dels membres de l’equip artístic d’aquesta producció que arriba a Sagunt com a part de la seua gira per grans escenaris nacionals.