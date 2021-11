El Centre del Carme presenta les obres d'art adquirides per la Generalitat en 2020

El Centre del Carme Cultura Contemporània acull fins el 23 de gener l'exposició 'Art Contemporani de la Generalitat Valenciana', que reuneix les 37 obres que va adquirir Cultura de la Generalitat en 2020. La mostra arriba a València després d'haver passat per Castelló de la Plana.

La secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit, va presentar aquesta exposició juntament amb el director del CMCV, Jose Luis Pérez Pont. Segons va explicar Raquel Tamarit, aquesta és la quarta exposició itinerant que es realitza “gràcies a l’adquisició, any rere any, d’obres d’art de creadores i creadors valencians”. En aquest cas es tracta de la mostra més extensa realitzada fins ara.

“Aquestes 37 obres que ara es poden gaudir en format exposició formen part de la col·lecció d’art que estem impulsant des de 2017, uns fons artístics que en total ja sumen 110 obres, amb una inversió que arriba a 1,5 milions d’euros. Això serveix tant per a acompanyar artistes i galeries, com per a donar a conéixer les propostes visuals dels artistes consolidats i emergents que estan engrossint amb les seues propostes aquesta col·lecció”, va dir Tamarit durant la presentació, el passat divendres.

El director del Consorci de Museus i del CCCC, José Luis Pérez Pont, va animar a gaudir d’aquesta exposició que reflecteix la diversitat generacional i de tècniques i reforça “la representació del teixit artístic valencià en la seua riquesa de llenguatges i formats”. Destaca la incorporació dels treballs d’il·lustració dels premis nacionals Miguel Calatayud i Pablo Auladell, així com la presència de l’obra de Carmen Calvo, Premi Nacional d’Arts Plàstiques.

Actualitat artística valenciana

L’exposició, amb obres adquirides en 2020, reuneix peces representatives de l’actualitat artística al territori valencià sense pautes generacionals ni restriccions temàtiques. El temps i la memòria, el feminisme, les friccions entre la quotidianitat i el tecnològic, el binomi individu i societat o la sostenibilitat són algunes de les qüestions que aborda aquesta última convocatòria.

De les comarques de Castelló es mostren les obres d’Ester Pegueroles ‘Km 0’; Alejandro Mañas ‘Sonidos a la libertad’; Julia Galán ‘Mordazas’ i Laura Palau ‘Observatorio, 2018- 19’. De les comarques de València les obres d’Ángeles Marco ‘Escalera-Rampa per a Legánes’; Alex Marco ‘Down on the street’; Carolina Ferrer ‘Escenografías de la memoria: la lógica de una obsesión’; Vicente Ortí ‘Femeneidad’; Silvia Lerín ‘A metal flower is a dead flower’; Amanda Moreno ‘Sleepwalker Chronobiology’; Lluis Masia ‘Refusés 2 y 13’; Carmen Ortíz ‘Devenir. Decimoquinta puerta’; Nuria Riaza ‘La memoria de las piedras’; Oliver Johnson ‘The Observer effect’; Chema López ‘DOLOR ES’; Sergio Barrera ‘Antigesto n.º 21 y 22’; Juan Fabuel ‘14,24’; Carmen Calvo ‘Serie Naturalezas II’; Elena Martí ‘Out of place’; Lluc Margrau ‘ShÖji’; Juan Ortí ‘Sin título, 1 y 2’; Roberto Mollà ‘Diamantes tristes’; Alejandro Casanova ‘Identidad perdida en suelo hidráulico y Trasunto de identidad’; Claudia Martínez ‘Halo. Un bosque en la nieve + Red’; Concha Ros ‘Les Dones’ i Vinz Feel Free ‘Don’t be afraid /No tengas miedo’.

De les comarques d’Alacant les obres de Juan Carlos Nadal ‘Noctiluca’; Josep Pedrós i Ginestar ‘Refugi’; el col·lectiu DimasIA (Diana Lozano + Alvaro Jaén) ‘El estanque de las nubes’; Elena Aguilera ‘Debajo de ningún cielo’; Iluminada García Torres ‘El hilo de Ariadna’; Jesús Herrera ‘Proposal for equestrian portrait’; M Reme Silvestre ‘Igual de lleno, igual de grande I’; Miguel Calatayud ‘Tres viajes’; Nuria Fuster ‘Mirrors have memory’; Pablo Auladell ‘El Paraíso perdido, 2013-14’ i Silvia Sempere Ripoll ‘Sordium Continuum. Placeres Bárbaros’.