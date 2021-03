El circuit Sonora torna el cap de setmana amb dos nous concerts a Benlloc i Canals

El circuit Sonora, organitzat per l’Institut Valencià de Cultura, arriba el cap de setmana a Benlloc (la Plana Alta) i Canals (la Costera). Tots els concerts del circuit que s’havien ajornat per la situació sanitària s’han reprogramat en noves dates al març, abril i maig.

El dissabte 13 de març a les 19.00 hores, l’Auditori de Benlloc acollirà el concert de Gem, nom artístic de Gema Vañó Guarner, cantautora de Benigànim. L’amor i les seues xarxes, concretament la social, ocupen bona part del segon àlbum de Gem, ‘Satèl·lits’, la seua cristal·lització com a bandautora i on explora horitzons perfilats per sintetitzadors, en què ens retrata com a societat amb pinzellades tan àcides i fresques que ens descobrim ballant les nostres pròpies imperfeccions.

El diumenge 14 de març, a les 18.30 hores, al Centre Cultural Papa Calixte III de Canals serà el torn del concert de La Petita Orquestra Peiotaire, La Pop, una de les propostes més imaginatives de la música familiar actual. En dos discos i centenars d’actuacions han actualitzat la nostra tradició, la barregen amb músiques d’altres parts del món i ho expressen amb instruments bojos.

El circuit Sonora

Sonora, el circuit de la música valenciana, naix en 2019 amb la intenció de portar els finalistes i guanyadors dels Premis Carles Santos de la Música Valenciana en un cicle de concerts per tot el territori valencià. Enguany, Sonora s’allarga des del 25 d’octubre fins al maig de 2021.

En aquesta segona edició, Sonora comptarà amb 28 concerts de 41 artistes a 28 localitats valencianes, totes integrades en el Circuit Cultural Valencià. El circuit Sonora tindrà parada a Cheste, Sueca, Ondara, Sollana, Monòver, Guardamar del Segura, Ontinyent, Gandia, Bellreguard, Manises, Benlloc, Alzira, Canals, Picanya, Villena, Dénia, Tavernes de la Valldigna, Elx, Almassora, Sagunt, Aielo de Malferit, Silla, Bocairent, Sant Mateu, Carcaixent, Vinaròs, Llíria i la Pobla de Vallbona.

Pel que fa als artistes que participen en aquesta edició de Sonora, són Canta Canalla, Ales Cesarini & Payoh Soul Rebel, Jazzmatiks, Tesa, El Hombre Viento, Tórtel, Capricornio Uno, Mara Aranda, Verdcel, Valira, Insoma, Spanish Brass i Carles Dénia, Sole Giménez, Àngela Furquet, Mireia Vilar, Gem, Èlia Casanova i la Tendresa, Ramonets, La Pop, Rodamons, Viktorija Pilatovic, Andrés Belmonte, Mafalda, Prozak Soup, El Diluvi, La Trocamba Matanusca, Miquel Gil, Xavier de Bétera, Badlands, Ed Bloom, Aljub, Tardor, La Fúmiga, Fran Yera, Funkiwis, El Tio la Careta, Neus Ferri, Sis Veus, Xavi Sarrià i Feliu Ventura.