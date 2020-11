Ciudad Jara, Badlands o Jazzwoman, entre los más nominados en los premios Carles Santos

La Consellería de Educación, Cultura y Deporte ha anunciado este jueves la lista de nominados en la tercera edición de los premios Carles Santos de la Música Valenciana, organizados a través del Institut Valencià de Cultura. Los artistas que han conseguido más nominaciones son Ciudad Jara, con tres categorías, y Badlands, Andreu Valor, Jazzwoman, Johnny B. Zero y El Diluvi, con dos cada uno. El resultado final se sabrá en una gala que se celebrará el próximo 9 de diciembre en el Teatre Principal de Alicante.

Las nominaciones repartidas en 15 categorías las decide un jurado formado por miembros de las asociaciones profesionales que componen la Mesa de la Cultura Valenciana, que ha debido elegir entre 304 candidaturas presentadas.

Todas las nominaciones

En la categoría de artista o grupo revelación los nominados son Laura Esparza y Carlos Esteban por ‘Mare natura’, Pete Lala por ‘Colors’, Ana Zomeño por ‘Taller de canciones’ y Mo’roots por ‘Ressorgiran’.

En la categoría de mejor disco de pop encontramos a Sierra Leona por ‘Cruzar un río’, Polock por ‘Romance’, Smoking Souls por ‘Translúcid’ y Néstor Mir por ‘Un immens i infinit continent’.

En la categoría de mejor disco de ‘rock’ los nominados son Badlands por ‘Tornado’, Ciudad Jara por ‘Donde nace el infarto’, Johnny B. Zero por ‘Metonymy of sound’ y Indian Hawk por ‘Death & taxes’.

En cuanto al mejor disco de música urbana, las nominaciones van a Jazzwoman por ‘Malèfica’, Cactus por ‘Roma’, Atupa por ‘Foríssima’ y Blackfang por ‘A fuego lento’.

En la categoría de mejor disco de ‘jazz’, encontramos a Eva Romero & Manuel Hamerlinck por ‘Victor Young Tribute’, Chema Peñalver por ‘Sophisticated clarinet’, Pepe Zaragoza por ‘La cala de l’encís’ y Manolo Valls Quintet por ‘El ball de les muses’.

En la categoría de mejor disco de fusión y mestizaje los nominados son Jonatan Penalba por ‘Reversions’, Jamaican Jazz Lovers por ‘Titán’, Tarqui por ‘A Cuba’ y Pool Jazz por ‘Indibidingui’.

Los nominados a la categoría de mejor disco de canción de autor son Pau Alabajos por ‘Les hores mortes’, Verdcel por ‘SOS’, Andreu Valor por ‘Insurrecte’ y Eva Gómez por ‘El cel i les formes del vent’.

En la categoría de mejor disco de música tradicional, las nominaciones van a Marala por ‘A trenc d’alba’, Christian Penalba por ‘Canvis’, Duna por ‘Terra’ i Urbàlia Rurana por ‘Pastorets i pastoretes. Cançons valencianes de Nadal’.

Respecto al mejor disco de recuperación de patrimonio musical, encontramos a Capella de Ministrers por ‘Germanies’, Piacere dei Traversi por ‘El mecenatge de Germana de Foix’, Ensemble Alfonsí por ‘Instrumentos para loar a Santa María’ i Plaerdemavida Ensemble por ‘Sons de Llevant’.

En la categoría de mejor disco de clásica contemporánea, los nominados son Spanish Brass y Albert Guinovart por ‘Les aventures de monsieur Jules’, Cor de Cambra Ad Libitum por ‘Essència’, José Luis Estellés por ‘Fin du temps’ y Amores Grup de Percussió per ‘30 anys’.

Los nominados en la categoría de mejor disco de música para familias son Èlia Casanova por ‘Nana’, Dani Miquel por ‘Desfem’, Marcel el Marcià por ‘Marcel canta Al Tall’ y Trobadorets por ‘Paco, com ens fas xalar’.

La categoría de mejor diseño tiene como nominados a Virginia Lorente por el disco de Llum ‘Los años líquidos’, Enric Alepuz por el disco de Capricornio Uno ‘Doble exposición’, Münster Studio por el disc de Nuc ‘Tridimensional’ y Gerengo por el disco de Ciudad Jara ‘Donde nace el infarto’.

En la categoría de mejor canción, los nominados son Badlands por ‘Tornado’, Ciudad Jara por ‘Bailé’, Jazzwoman por ‘Amor i amistat’ y Johnny B. Zero por ‘Characters’.

La categoría de mejor gira tiene como nominados a Andreu Valor por la ‘Gira insurrecte’, Film Symphony Orchestra por ‘FSO Tour 19-20’, El Diluvi por ‘Vine amb mi’ y Harmonia del Parnàs per ‘Harmonia 15’.

Finalmente, los nominados en la categoría de mejor vídeo son Nil Pagès y Martí Colomer por el vídeo de El Diluvi ‘L’amor que fem’, Icònic Film por el vídeo de La Fúmiga ‘El preparat’, Build from the roof por el vídeo de We Used To Pray ‘City Walls’ y Juan Carlos Cembreros por el vídeo de Abraxas Techno Project ‘Embrace capitalism’.

Cabe destacar que aparte de estas 15 categorías también se entrega el premio al mejor disco entre todos los nominados en las categorías de álbum, además del premio del público, que se otorga por las votaciones populares a través del web de los premios.