La Col·lecció d’Art Contemporani de la Generalitat suma 19 obres més d'artistes valencians

La Conselleria de Cultura ha determinat l’adquisició en 2021 de 19 obres d’art d’artistes valencians i residents al territori valencià, que s’incorporen a la Col·lecció d’Art Contemporani de la Generalitat Valenciana. Correspon al Pla incentiu de patrimoni artístic valencià que es du a terme des de 2017 en el departament dirigit per Vicent Marzà per tal d’acompanyar el sector de les arts visuals valencianes i consisteix en l’adquisició, a galeries d’art valencianes i artistes, d’obres de creadors i creadores nascuts o residents al nostre territori.

El grup d’experts que realitzen la selecció de les obres atenen criteris d’adquisició d’obres en els quals l’equilibri territorial per a vertebrar la cultura al llarg de les nostres comarques i de gènere són fonamentals, així com la diversitat generacional. En aquest sentit, s’han realitzat les adquisicions de creacions de 6 artistes de les comarques d’Alacant, 5 de les comarques de Castelló i 8 de les comarques de València. 10 són dones creadores, i 9, homes creadors.

Cal recordar que amb les adquisicions d’obres d’art noves per part de Cultura de la Generalitat s’organitzen exposicions itinerants per part del Consorci de Museus en els principals espais d’exhibició de la Conselleria i en poblacions arreu del territori, entre les quals hi ha les capitals culturals valencianes.

Obres artístiques seleccionades en 2021

Les obres seleccionades pel grup de personalitats expertes en art responen a una diversitat expressiva i artística de l’actual panorama de l’art contemporani valencià; obres de diferents formats, entre els quals hi ha escultures, pintures, fotografia, videoart i instal·lacions, que aprofundeixen en multitud de reflexions artístiques sobre el món actual.

Pel que fa a les obres d’art adquirides, d’artistes residents a les comarques de Castelló es compta amb creacions de Carmen Ballester, Geles Mit, Manuel Sáez, Maria Llopis i Pascual Arnal. Pel que fa a les de València, s’han adquirit obres d’art de Joan Sebastián, María Zárraga, Pamen Pereira, Paula Prats, Raúl Belinchón, Rebeca Plana, Robert Ferrer i Martorell i Silvia Molinero. En el cas d’artistes residents a les comarques d’Alacant, es tracta de Clara Sánchez Sala, Eduardo Infante, M. Dolores Mulá, Perceval Graells, Ricardo Cases i Rosalía Banet.

El valor econòmic de les adquisicions realitzades en 2021 ascendeix a 251.007,68 euros i des de 2017 la Col·lecció d’Art Contemporani de la Generalitat ha adquirit ja 129 obres per valor de més d’1,7 milions d’euros.

Grup d’experts que han elevat la proposta a Cultura

La comissió que ha seleccionat les obres d’art ha estat conformada per Ester Alba, professora titular d’Història de l’Art de la Universitat de València; Román de la Calle, catedràtic d’Estètica i Teoria de l’Art de la Universitat de València; Rosa M. Castells, conservadora i responsable de les col·leccions del Museu d’Art Contemporani d’Alacant; Nuria Enguita, directora de l’IVAM; Irene Gras, vicepresidenta de Castelló de l’Associació Valenciana de Crítics d’Art; María Marco, professora d’Història de l’Art de la Universitat d’Alacant: Josep Montesinos, professor d’Història de l’Art i degà de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València; Paloma Palau, professora d’Estètica i Teoria de les Arts de la Universitat Jaume I de Castelló; Ricard Silvestre, professor de Didàctica de l’Expressió Plàstica de la Universitat de València i coordinador del Centre de Documentació d’Art Valencià Contemporani; Pilar Tébar, presidenta de l’Associació Valenciana de Crítics d’Art, i José Luis Pérez Pont, director gerent del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.