La Companyia Teatre Micalet estrena ‘El Malfet d’Inishmaan’, primera producció valenciana d’una obra de Martin McDonagh

La Companyia Teatre Micalet presenta, del dimecres 18 al diumenge 22 de novembre, El Malfet d’Inishmaan, una obra del dramaturg angloirlandés Martin McDonagh que convida al públic a “reflexionar sobre l'ésser humà i les seues diferències”.

McDonagh és un dels referents del teatre contemporani, a més de l’autor anglosaxó més representat a nord-amèrica després de Shakespeare. “Un dramaturg caracteritzat pel seu ús de l’humor negre, diàlegs que tracten de reflectir la manera en la qual es parla i la influència de figures com Harold Pinter o Quentin Tarantino”, explica la companyia en un comunicat.

El Malfet d’Inishmaan, dirigida per Joan Peris, es situa a la localitat irlandesa d’Inishmaan, on ningú és qui pareix. Billy, el malfet del poble, és l’espill que reflecteix el millor i el pitjor de cadascun dels integrants de la comunitat. Quan Billy descobreix que es rodarà una pel·lícula de Hollywood a les illes d’Aran, no té cap dubte que ha arribat l’oportunitat que ha estat esperant tota la seua vida per tractar de fugir.

El repartiment, conformat per Pilar Almeria, Josep Manel Casany, Isabel Requena, Bruno Tamarit, Pilar Matas, Laura Sanchis, Héctor Fuster, Guille Zavala i Dani Machancoses, donarà vida als habitants d’una localitat revolucionada per la visita del director de cine nord-americà Robert J. Flaherty. Un elenc amb el qual Peris ha treballat des de la “quotidianitat” per tractar d’aprofundir en "l'essència que s’amaga dins de les persones", tal com explica el director.

Amb aquesta obra, la Companyia Teatre Micalet afronta la seua 34a producció pròpia, una proposta prevista per ser estrenada al mes de maig, coincidint amb el 25 aniversari del seu projecte, que va haver d’ajornar-se degut a la situació sanitària i que també tornarà als escenaris del 3 al 28 de febrer. Les quatre primeres representacions d’aquesta peça estan incloses dins del pla ‘reaCtivem’, impulsat per l’Institut Valencià de Cultura.