El Consorci de Museus fusiona innovació, educació i art en 30 centres educatius valencians amb ‘Resistències artístiques’

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) acosta la creació artística a centres escolars com a eina d’aprenentatge transversal i innovadora. Fins al final d’aquest curs 2021-2022, trenta col·legis de Castelló, València i Alacant participen en els projectes seleccionats en la convocatòria ‘Resistències artístiques’, un programa pioner que el CMCV va impulsar en 2016 i que ha aconseguit desenvolupar més de 120 iniciatives artístiques en la xarxa educativa valenciana.

“En 2016 vam llançar aquesta convocatòria pública única a la Comunitat Valenciana amb l’objectiu de trencar murs i acostar els espais culturals a l’entorn educatiu. Vam començar seleccionant tres projectes en la primera edició i, gràcies l’èxit que va tindre i a la participació del professorat i de l’alumnat, hem apostat en cada curs per 30 projectes, que situen ‘Resistències artístiques: processos artístics en entorns educatius’ com la convocatòria que més residències artístiques i educatives impulsa a l’Estat espanyol”, destaca José Luis Pérez Pont, director del CMCV i del Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC).

A més, es tracta de la convocatòria de més import, amb una dotació de 252.000 euros (8.400 euros per a cada un dels projectes). Les propostes es realitzaran en els centres escolars adherits a aquest programa fins a juliol de 2022, tot i que també podran utilitzar-se les instal·lacions disponibles en el Centre Cultural Las Cigarreras d’Alacant, el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de València i el Menador Espai Cultural de Castelló.

Les iniciatives seleccionades per a aquest curs es posaran en marxa el 29 de gener en una sessió en línia mitjançant la plataforma Webex, per a garantir la seguretat davant de la situació actual de la pandèmia de la COVID-19. La reunió servirà com a primera presa de contacte entre els centres educatius i artistes seleccionats i s’hi establiran les principals pautes de treball, encara que la singularitat d’aquesta convocatòria és que cada un dels projectes s’adapta a la realitat del col·legi o institut en què es desenvolupa.

En la trobada també participaran José Luis Pérez Pont, com a director del CMCV, i Reis Gallego Perales, directora general d’Innovació Educativa i Ordenació de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. “Una altra de les singularitats de ‘Resistències artístiques’ és, precisament, la unió de la Direcció General d’Innovació Educativa i del Consorci de Museus, una col·laboració fonamental per a aconseguir el nostre objectiu: que els centres escolars també siguen espais d’agitació cultural”, explica Pérez Pont.

Ensenyar a través de l’art

José Campos, coordinador de l’Àrea d’Educació i Mediació del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, assenyala que l’objectiu d’aquesta convocatòria és “impulsar la creació de projectes artístics i que aquests processos siguen eines d’aprenentatge, una metodologia molt valuosa amb la qual es poden assolir els objectius del currículum educatiu”. “I, en segon lloc, no ensenyar art, sinó ensenyar a través de l’art, innovar i que hi haja una plena i equilibrada participació del professorat i de l’alumnat”, afig.

Cada projecte seleccionat es vincula a una àrea concreta del currículum educatiu i professorat i artistes treballen en conjunt perquè els i les estudiants puguen realitzar les activitats, que són transversals i arriben al màxim d’assignatures. “Aconseguim innovació, desdibuixar les línies de treball habituals i portar la cultura fora dels museus, i fem que els centres educatius es convertisquen en culturals”, explica Campos.

Trenta projectes al llarg del territori valencià

‘Resistències artístiques: processos artístics en entorns educatius 2021-2022’ també és transversal al llarg del territori valencià, amb una presència equilibrada en els centres educatius de les comarques castellonenques, valencianes i alacantines.

En les comarques castellonenques, Neus Lozano desenvolupa ‘Formar. Perdre les formes, trobar-ne d’altres’ al CEIP Estepar de Castelló de la Plana; Elisa Martínez, ‘Fuera de escena’, a l’IES Honori Garcia de la Vall d’Uixó; Vanessa Julián, ‘Divers-envers’, al CEIP Cervantes de Castelló de la Plana; Vicent Gisbert, ‘El món al revés’, al CEIP Sant Miquel de Vilafamés; Agustín Serisuelo, ‘Cartografía inmediata’, a l’IES Joan Coromines de Benicarló; l’associació Fractals Educación, ‘Anti’, a l’IES Gilabert de Centelles de Nules; Marco Ranieri, ‘Arte para el cambio’, al CEIP Ausiàs March de la Vall d’Uixó; i Enric Redón, ‘Pausa. Ací i ara’, al CEIP Maestro Eduardo Martínez Ródenas de Benicarló.

En les valencianes, alumnat de l’IES La Serranía d’Alpuente treballarà ‘Jo, nosaltres, un assaig fotogràfic sobre l’adolescència’, de Santiago Fernández; el del CEIP Maestro Carmelo Ripoll d’Ontinyent, ‘Cápsulas para el futuro’, d’Estefanía Díaz; el del CEIP Verge dels Desemparats d’Oliva, ‘Dansa i no gènere (cos i espai)’, de Columpiant La Dansa; el del CEIP Raquel Payà de València, ‘Nuestra casa/nuestro mundo al cubo’, amb Dolores Domingo; el del CEE Carmen Picó d’Alzira, ‘Eres semilla’, de Género Fresco Asociación Artística; el del CEIP Attilio Bruschetti de Xàtiva, ‘Anim’art, cinema que canvia el món’, de Silvia Ana Carpizo; el del CRA Benavites-Quart de les Valls, ‘Marrrr’, d’Helena Pilar Gómez; el del CEIP Virgen del Pilar de Carrascalet, ‘Los detalles y las cosas’, de Paula Claudia Miralles; el de l’IES Ausiàs March de Manises, ‘Diseños que se pueden tocar’, de Silvia Salvador; el de l’IES Andreu Alfaro de Paiporta, ‘Resistir a l’adultocràcia’, d’Alba Oller; el del CEIP San Agustín de Cullera, ‘Activistes del so’, d’Adolf Murillo; i el de l’IES Arabista Ribera de Carcaixent, ‘La tiranía de la felicidad’, de Joao Diogo Guerra.

Finalment, en el cas d’Alacant, els centres seleccionats han sigut l’IES Pare Vitòria d’Alcoi, amb ‘Sin filtros, una manera de ir más allá a través de la performance’, d’Isabel León; el CEIP Dama de Guardamar de Guardamar del Segura, amb ‘Simbiontes. Diseño ficción y relaciones multiespecie’, de Laura Salguero; el CEIP Gloria Fuertes de San Miguel de Salinas, amb ‘Aula Kine’, de Cintia Solbes; el CEIP Ciudad del Mar de Torrevieja, amb ‘¿Fan-qué? Un fanzine colectivo en imágenes’, de Va! Associació Cultural; el CEIP Trenc d’Alba de Xàbia, amb ‘Pinnochio en llamas’, de Susana Rey; l’IES San Blas d’Alacant, amb ‘Esmorzar interespècies’, de Joaquín Lucas; l’IES Figueras Pacheco d’Alacant, amb ‘Monumento a las cuevas’, de Diana Guijarro; l’IES Jorge Juan d’Alacant, amb ‘Sin grietas no habría mares’, d’Estelle Jullian (Culturama); el CEIP San Blas d’Alacant, amb ‘Els monstres quan els mostres s’esvaïxen’, de Simeón Llicer; i el CEIP Divina Aurora de Beneixama, amb ‘Experiencias reales para niños reales’, de Núria Fuster.